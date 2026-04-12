Opozicija u ubjedljivoj prednosti.

Izvor: Krisztian Elek / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Danas su odrani parlamentarni izbori u Mađarskoj, a nakon obrađenih 45,71 odsto glasova, opoziciona stranka Tisa vodi sa 135 mandata, dok Fides-KDNP Viktora Orbana ima 57.

Tisa trenutno ima 40 mandata sa liste i čak 95 iz pojedinačnih izbornih jedinica, čime nastavlja da uvećava prednost u odnosu na vladajuću koaliciju.

Biračka mjesta na parlamentarnim izborima zatvorena su u 19.00 časova. Do 18.30 glasalo je 77,8 posto birača

Stranke se bore za većinu u parlamentu koji ima 199 poslaničkih mjesta, od kojih se 106 bira po većinskom, a 93 po proporcionalnom sistemu sa stranačkih lista.