Premijer Milojko Spajić je današnji dan nazvao "mega-ponedeljkom".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, koja pripadaju klasteru 2. Tim povodom predstavnicima država članica na Međuvladinoj konferenciji obratio se predsjednik Vlade Milojko Spajć.

Premijer je istakao da svako zatvoreno poglavlje predstavlja opipljiv dokaz da proširenje funkcioniše kada se spoje posvećenost, reforme i politička volja.

“Za Crnu Goru, proces pristupanja nikada nije bio samo tehnički postupak pravnog usklađivanja. To je transformativni nacionalni projekat i generacijski san. To je dijeljenje evropskih

vrijednosti i obezbjeđivanje da naši građani uživaju bezbjednost, stabilnost i prosperitet koji dolaze sa članstvom u EU”, poručio je predsjednik Vlade.

“Zatvaranjem ova dva poglavlja, Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena doprinosu projektu jače, konkurentnije i prosperitetnije Evrope za sve njene građane”, poručio je on.

Predsjednik Vlade je pozdravio privremeno zatvaranje Poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i Poglavlja 28 (Zaštita potrošača i zdravlja).

“Ova dva poglavlja su veoma različita, ali zajedno govore jednu snažnu priču o tome šta evropska integracija znači za naše građane”, kazao je u obraćanju premijer ukazavši da se Poglavlje 2 odnosi na to da građani mogu da se kreću, rade i grade svoju budućnost širom Evrope, uz jednak tretman, zaštitu iz sistema socijalnog osiguranja i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Tokom izlaganja je istakao da Poglavlje 28 govori o zaštiti i povjerenju uz pojašnjenje da je usvojen moderan okvir za zaštitu potrošača, unaprijeđeni standardi bezbjednosti proizvoda, ojačani mehanizmi nadzora tržišta i osnažene institucije odgovorne za zaštitu prava potrošača.

Zajedno posmatrana, kako je ocijenio, ova poglavlja odražavaju suštinu evropskog socijalnog i ekonomskog modela: slobodu, priliku, sigurnost i zaštitu.

“Sa današnjim zatvaranjima, Crna Gora je sada privremeno zatvorila tri od četiri poglavlja kojima se objedinjuju četiri temeljne slobode Evropske unije. Ovo danas takođe znači da smo privremeno zatvorili sedam od deset poglavlja u okviru Klastera 2 – Unutrašnje tržište”, poručio je on.

Ipak, kako je istakao, zatvaranje poglavlja nije kraj reformi već potvrda da reforme daju rezultate.

“Uvjeren sam da će 2026. godina ostati upamćena kao prekretnica za evropsko proširenje i godina u kojoj je Evropska unija, nakon svog posljednjeg proširenja, konačno ponovo potvrdila transformativnu snagu svoje politike proširenja”, zaključio je Spajić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje dva poglavlja danas predstavljaju benefite članstva u EU.

“Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedjelje. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički akteri treba da nastave da daju doprinos reformama”, kazala je Kos.