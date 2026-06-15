NASA je dokazala da njen X-59 supersonični avion uspješno usmjerava zvuk probijanja zvučnog zida nagore, čime se otvaraju vrata za povratak civilnih supersoničnih letova.

Izvor: NASA/Lori Losey

NASA-in prototip tihog supersoničnog aviona X-59 juče je po prvi put uspješno dostigao svoju ciljnu brzinu od Mah 1.4 (oko 1.715 km/sat) na visini od 16.800 metara, čime su ispunjeni glavni tehnički ciljevi ovog ambicioznog projekta.

Glavna misija ovog leta bila je provjera nivoa buke na tlu. Cilj inženjera je povratak supersonične civilne avijacije na nebo, nakon što su ovakvi letovi putničkih aviona davno zabranjeni zbog prevelike buke koju stvaraju na zemlji.

Konstrukcija aviona X-59 napravljena je tako da glasan zvuk probijanja zvučnog zida odbija nagore, u nebo, umjesto prema tlu.

Izvor: NASA/Lori Losey

Zahvaljujući ovom inženjerskom rešenju, buka supersoničnog leta biće drastično smanjena - otprilike na nivo zvuka zatvaranja vrata na automobilu, objašnjava NASA.

Tokom ove godine, avion će izvesti seriju testova iznad nekoliko manjih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će senzori mjeriti jačinu zvuka na zemlji, a naučnici će zatim anketirati stanovnike o njihovim utiscima.

Prije nego što avion dobije dozvolu da prelijeće naseljena područja, inženjere čeka još mnogo posla. Letjelica je tek prije nedelju dana po prvi put probila zvučni zid i prešla brzinu od Mah 1, zbog čega su neophodne dodatne provjere upravljivosti u svim režimima rada.

Ukoliko se ovaj koncept pokaže uspješnim u praksi, NASA će prikupljene podatke proslediti regulatornim tijelima, dok će kompletnu dokumentaciju ustupiti privatnim avio-kompanijama. To bi otvorilo vrata za zvanični povratak brzih putničkih letova, koji su potpuno obustavljeni nakon gašenja legendarnih programa Konkord i Tu-144.