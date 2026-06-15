Mišnić ističe da danas od Zaštinika prava pacijenata nije mogla dobiti informacije o operaciji koju Krstvoić čeka, uprkos tome što je ranije dobijala podatke...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Igor Krstović danas je iz Višeg suda u Podgorici iznijet na bolničkim nosilima, a nakon što mu je pozlilo tokom suđenja.

To je Vijestima saopštila njegova pravna zastupnica, advokatica Nikolina Mišnić.

Krstoviću se sudi zbog optužbi Specijalnog državnog tužilaštva da je formirao sedmočlanu kriminalnu organizaciju odgovornu za izazivanje opšte opasnosti i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, tri krivična djela pranje novca i dva krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija...

"Igor je već neko vrijeme zdravstveno loše. Sa tim smo upoznali Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Delegaciju EU u Crnoj Gori, Zaštitnika prava pacijenata. Njemu je zdravatsveno stanje jako loše, sud na to ne reaguje. Jutros je bio loše i prije suđenja, kada sam bila u posjeti u Istražnom zatvoru. Prije nego su ga doveli u sudnicu primi je injekciju koja mu nije pomogla jer je vjerovatno postao imun na toliko ljekova. Kada su došli u sudnicu pozlilo mu je i to dok je vještak terbap da se izjasni da li je on procesno sposoban da prati tok suđenja. Vještak je tražio da se pozove Hitna medicinska pomoć, što je i učinjeno, a kada su došli bili su stava da ga moraju odvesti u Urgentni blok Kliničkog cenbtra, gdje se i sada nalazi", kazala je Mišnić.

Dodala je da je njen branjenik na nosilima iznijet iz sudnice.

Mišnić ističe da danas od Zaštinika prava pacijenata nije mogla dobiti informacije o operaciji koju Krstvoić čeka, uprkos tome što je ranije dobijala podatke...

"Danas su mi rekli da mi ne mogu dostavljati bilo kakve informacije. Smatram da se u njegovom slučaju radi o kršenju Člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i nečovječnom ponašanju. On je, po mom mišljenu, trenutno zadravtveno najugroženiji pritvorenik, a podvrgavaju ga mučenju", kazala je ona.

Krstović je u januaru 2020. godine teško ranjen u Zeti, a za saučesništvo u pokušaju ubistva tog tridesetosmogodišnjaka odgovaraju pripadnici podgoričke ćelije kavačkog klana Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović.

Dvije godine prije nego je ranjen, policajci su od njega privremeno oduzeli dva skupocjena automobila - “BMW” i “mini moris”, 182.450 eura, mačetu, kupoprodajne ugovore, kriptovane telefone...

Iz Uprave policije tada su saopštili da je Krstović bezbjednosno interesantna osoba i da je njegova kuća pretresena u nastavku borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa. Osim toga, od njega su tada oduzeli metalni boks, dva noža na preklapanje, biber sprej...

Bio je dio ekipe koja je krajem juna 2017. godine, u budvanskoj diskoteci “Trokadero” maltretirala poznatog crnogorskog sportistu i sina jednog od najviših Vladinih funkcionera. Ista ekipa nakon tog incidenta nasrtala je na policiju, ali zbog toga niko nije procesuiran, saopšteno je tada nezvanično.

Pripadnici specijalne policije nekoliko dana kasnije, ušli su u tu diskoteku i pretresli grupu u kojoj su bili Krstović i sada pokojni Milić Minja Šaković... ali ništa od nedozvoljenih predmeta nisu pronašli.

Krstović je uhapšen u Budvi 26. marta 2024. godine, u akciji Sektora za borbu protiv kriminala, budvanskih policajaca i uz podršku Specijalnog policijskog odjeljenja.

U zvaničnom saopštenju napisali su da je riječ o “visokorangiranom pripadniku jedne kriminalne grupe koja je sprovodila kriminalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore”.

“U aktivnosti lišenja slobode I. K. učestvovali su službenici Sektora za borbu protiv krimnala, Specijalnog policijskog odjeljenja i Odjeljenja bezbjednosti Budva. Službenici Sektora za borbu protiv kriminala nastavljaju intenzivne i odlučne aktivnosti sa primarnim fokusom na neutralisanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica”, kazali su iz UP.

Crnogorska policija za Krstovićem je tragala od kraja novembra prošle godine.

U akciji sprovedenoj tada slobode su lišeni Podgoričani Saša Anđušić i Boris Dobrović, osumnjičeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Prema podacima policije, Krstović je blizak škaljarskoj ćeliji Balkanskog narko kartela.