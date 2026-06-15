Pod ledenim vodama danskog zaliva Orhus, evropski arheolozi otkrili su odlično očuvane ostatke naselja starog 8.500 godina.

Izvor: YouTube / Global News

Legenda o Atlantidi vjekovima je tretirana kao plod Platonove mašte, ali nova arheološka otkrića dokazuju da su napredna obalska naselja koja je progutalo more istorijska stvarnost.

Evropski arheolozi vjeruju da su konačno pronašli izgubljeni dio ove istorijske slagalice, i to pod ledenim vodama danskog zaliva Orhus, gdje su otkrili veliko naselje iz kamenog doba.

Naučnici su morali da se spuste skoro 8 metara ispod površine mora kako bi stigli do ostataka zajednice koja je na ovim prostorima živela prije gotovo 8.500 godina.

Pomoću specijalizovane opreme pod visokim pritiskom, koja isisava vjekovni mulj bez oštećenja struktura, sa dna su izvučeni savršeno očuvani kameni alati, vrhovi strijela, životinjske kosti i obrađeno drvo.

Ovo nalazište datira iz perioda završetka poslednjeg ledenog doba, kada je nagli porast nivoa mora bukvalno progutao čitave obalske regije i naterao ljude na migraciju u unutrašnjost.

Izvor: YouTube / Global News

"Ovo mjesto je kao vremenska kapsula. Kada je nivo mora porastao, sve je ostalo konzervirano u okruženju bez kiseonika, pa je truljenje zaustavljeno. Vrijeme je ovdje jednostavno stalo. Pronalazimo savršeno očuvano drvo, lješnike i razne organske ostatke koji su u nevjerovatnom stanju“, objašnjava arheolog Peter Moe Astrup.

Jonas Ogdal Jensen, dendrohronolog sa poznatog muzeja Moesgaard u Danskoj, potvrđuje ove riječi i dodaje da moderna tehnologija danas omogućava naučnicima da sa ekstremnom preciznošću utvrde kada je tačno drveće na tadašnjim obalama uginulo, što baca potpuno novo svijetlo na istorijske promjene nivoa okeana.

"Teško je odgovoriti šta je ovaj događaj kratkoročno značio za ljude tog vremena. Ali dugoročno gledano, očigledno je imao ogroman uticaj jer je potpuno promijenio pejzaž i geografiju Evrope", dodaje arheolog Astrup.

Ovo otkriće ponovo je pokrenulo priču o Dogerlendu, prostranoj kopnenoj masi koja je nekada spajala današnju Britaniju sa Danskom, Njemačkom i Holandijom. Ovaj "izgubljeni kontinent Sjevera" nestao je prije oko 8.200 godina usled katastrofalnog podvodnog klizišta kod obala Norveške.

To klizište je pokrenulo gigantski cunami ogromne snage koji je bukvalno zbrisao i trajno sahranio ostatke Dogerlenda pod talase Sjevernog mora.

Istraživački timovi nemaju namjeru da se zaustave na ovome, pa već planiraju istraživanja novih lokacija duž obala Njemačke, kao i ekspedicije u opasnim vodama Sjevernog mora.