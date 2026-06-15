Ruski bombarder TU-22M3 srušio se na istoku Rusije nakon napada na Ukrajinu.
Ruski strateški bombarder TU-22M3 se srušio danas blizu mjesta Svisk u Irkutskoj oblasti na istoku zemlje nakon napada na Ukrajinu, piše "Rojters". Avion je rano jutros poletio u okviru masovnog napada na brojne ukrajinske gradove kada je pogođena kijevsko-pečerska lavra u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.
Rusija je u toku noći nedelje na ponedeljak 15. juna izvela masovni vazdušni napad na brojne ukrajinske gradove. Glavna meta je bio Kijev, glavni grad Ukrajine, a žestoki napadi bili su takođe i u Dnjepru i Harkovu.
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Lansiran je bio veliki broj dronova na Ukrajinu, a podignuto je i dosta lovaca i bombardera. Ubrzo se na društvenim mrežama pojavio i snimak pada moćnog ruskog strateškog bombardera TU-22M3.
Sa njega su poletjele neke od raketa u napadu na Ukrajinu. Nisu poznate tačne okolnosti pada aviona, kao i da li je preživjela posada.
Footage from the crash site of the Russian Tu-22M3 bomber.https://t.co/4lnFDUp0pZpic.twitter.com/agQxbqVPy2— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 15, 2026