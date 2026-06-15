Ruski bombarder TU-22M3 srušio se na istoku Rusije nakon napada na Ukrajinu.

Izvor: Russian MoD / WillWest News / Profimedia

Ruski strateški bombarder TU-22M3 se srušio danas blizu mjesta Svisk u Irkutskoj oblasti na istoku zemlje nakon napada na Ukrajinu, piše "Rojters". Avion je rano jutros poletio u okviru masovnog napada na brojne ukrajinske gradove kada je pogođena kijevsko-pečerska lavra u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine.

Rusija je u toku noći nedelje na ponedeljak 15. juna izvela masovni vazdušni napad na brojne ukrajinske gradove. Glavna meta je bio Kijev, glavni grad Ukrajine, a žestoki napadi bili su takođe i u Dnjepru i Harkovu.

Lansiran je bio veliki broj dronova na Ukrajinu, a podignuto je i dosta lovaca i bombardera. Ubrzo se na društvenim mrežama pojavio i snimak pada moćnog ruskog strateškog bombardera TU-22M3.

Sa njega su poletjele neke od raketa u napadu na Ukrajinu. Nisu poznate tačne okolnosti pada aviona, kao i da li je preživjela posada.