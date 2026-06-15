Stanija nabrojala sve bivše: Otkrila sve o odnosu s Duškom Tošićem pa spomenula Volkova

Stanija je pričala o bivšim momcima, pa je napravila spisak onih sa kojima je bila u vezi.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Poznata starleta Stanija Dobrojević potpuno je ogolila dušu pred učesnicima rijalitija "Elita", a kada je progovorila o svom ljubavnom životu, mnogima su pale vilice!

Ona je pričala o bivšim momcima, pa je napravila spisak onih sa kojima je bila u vezi.

Stanija progovorila o momcima

Na pitanje zadrugara: "Kada si bila u nekoj ozbiljnoj vezi, da li ti se svidio neki drugi muškarac?", Stanija je iznenadila prisutne priznavši da kratke romanse ni ne računa u prave veze.

"Imala sam ozbiljne veze samo. Ako su neke trajale, dva, tri mjeseca, ja njih zovem 'afere', jer su propale", brutalno iskrena je bila starleta u "Eliti 9".

Kada je uslijedilo Janjuševo pitanje: "Koja ti je bila prva veza?", Stanija se prisjetila svojih ranih dana: "Marko jedan iz srednje škole. Smuvali smo se kad sam imala sedamnaest, osamnaest godina".

Na njegovo sledeće pitanje: "Koliko ste bili zajedno?", uslijedio je niz njenih najdužih ljubavi! "Pet godina sam sa njim bila. Sa Lukom tri godine. Sa Šarenim šest godina. Rus i ja smo bili dvije godine zajedno. Sa Filipom iz rijalitija godinu dana. Sa Markom Markovićem tri godine. Sa Asminom tri godine", navela je starleta kao iz topa.

Ovo je navelo Filipa da je u nevjerici upita: "Ti si bila sa samo deset muškaraca u životu?", na šta mu je Stanija žustro odgovorila: "Koliko godina imam, mala mi je 'kilometraža', Filipe. Bilo je tu tih kraćih..."

Prava bura nastala je kada su na red došli poznati fudbaleri

Janjuš je insistirao da sazna sve, pa je upitao: "Sa Kačarom koliko si bila?", na šta je Stanija priznala: "Dva mjeseca". Kada ju je upitao: "Koji ti je najpoznatiji fudbaler s kojim si bila?", ona je kratko potvrdila: "Pa, on!".

Međutim, tu se drama tek zahuktava. "A onaj drugi?", nastavio je Janjuš, na šta je starleta odgovorila: "Ti misliš na onog drugog? Ne, on me je samo muvao". Tu nije bio kraj intrigama, jer se potegla priča i o poznatom bivšem izabraniku njene estradne koleginice. "A Volkov, bivši dečko Sandre Afrike?", upitao je Janjuš, ali ga je Stanija hladnokrvno "odjavila" riječima: "Nismo bili zajedno, samo me je muvao".

Janjuš ju je potom pitao: "A Lola?", a starleta je rekla: "Muvali smo se samo. Povezivali su me i s Ademom Ljajićem. Kad bih o košarkašima krenula da pričam ko mi se udvarao..."

(Kurir / MONDO)