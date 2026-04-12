Nesvakidašnja scena zabilježena je danas na jednom biračkom mjestu u Mađarskoj, kada se političar pojavio na glasanju u bademantilu i papučama – sa četkicom za zube u ustima.

Riječ je o Tamaš Bombič, kandidatu Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP – u prevodu „Mađarska stranka dvorepog psa“), koji se takmiči za mjesto u parlamentu u 16. okrugu.

Njegovo neobično izdanje imalo je i, kako navode iz stranke, „logično“ objašnjenje – Bombič „nije mogao da čeka, pa je zaokružio svoj glas prije nego što je završio pranje zuba“.

Stranka je uz dozu humora podijelila fotografiju sa biračkog mjesta, na kojoj se vidi njihov kandidat u ovom neobičnom izdanju, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

MKKP je inače poznata kao satirična politička organizacija u Mađarskoj. Osnovana je 2006. godine u Segedinu, dok je zvaničan status političke stranke dobila 2014. Na ranijim izborima njihovi kandidati nastupali su pod istim imenom – Nađ Ištvan, što predstavlja mađarski ekvivalent generičnih imena poput „Džon Smit“.

Ova stranka prepoznatljiva je po ironiji, apsurdnim obećanjima i kritici političkog sistema kroz humor. Njeni članovi često organizuju kreativne akcije u javnom prostoru – od simboličnih intervencija do ukazivanja na svakodnevne probleme građana.

Iako je počela kao svojevrsna šala, MKKP danas ima vidljivo prisustvo na političkoj sceni i podršku dijela birača, posebno među mlađom urbanom populacijom koja je skeptična prema tradicionalnim partijama.