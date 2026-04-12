Biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Mađarskoj zatvorena su u 19.00 časova, a do 18.30 časova glasalo je rekordnih 77,8 odsto birača sa pravom glasa, javlja Rojters, pozivajući se na Nacionalnu izbornu komisiju.

Izlaznost do 17.00 časova takođe je bila rekordno visoka, a do tada je na glasanje izašlo više od 74 odsto birača.

U Mađarskoj su se danas održali parlamentarni izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 8,1 miliona birača, a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja moglo je da glasa gotovo pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

Prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta.