Izvor: Profimedia

Mađari u nedjelju izlaze na parlamentarne izbore koji se smatraju jednim od najvažnijih u posljednjih nekoliko decenija, a pomno ih prate Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Rusija, ali i šira međunarodna javnost, piše Reuters.

Prema anketama, premijer Viktor Orban i njegova nacionalistička stranka Fidesz mogli bi izgubiti vlast nakon 16 godina, što bi predstavljalo veliki politički preokret u toj zemlji.

Orban bi mogao izgubiti izbore u korist desnog centra i proevropske stranke Tisa, koju predvodi njegov bivši saveznik Peter Mađar.

Mađarski izborni sistem predviđa da građani biraju ukupno 199 poslanika – njih 106 u isto toliko izbornih jedinica, dok se preostalih 93 bira sa nacionalnih stranačkih lista i lista etničkih manjina.

Posebnu ulogu imaju etnički Mađari koji žive u inostranstvu, kojima je Orbanova vlada omogućila državljanstvo i pravo glasa putem pošte. Prema podacima Nacionalnog izbornog biroa, gotovo 500.000 takvih birača registrovano je za izbore 2026. godine, a većina njih tradicionalno podržava Fidesz.

Ishod izbora mogao bi imati značajan uticaj ne samo na unutrašnju politiku Mađarske, već i na odnose u Evropskoj uniji i šire, s obzirom na Orbanovu dugogodišnju politiku koja često odstupa od stavova Brisela.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Oni koji imaju prijavljeno prebivalište u Mađarskoj moraju glasati lično, na biračkom mjestu u Mađarskoj ili, ako su u inostranstvu, u jednom od službenih predstavništava Mađarske.

Za ulazak u parlament pojedina stranka mora osvojiti najmanje pet odsto glasova.

Biračka mjesta otvaraju se u nedjelju u šest sati, a zatvaraju u 19 sati. Rezultati bi trebalo da budu poznati kasno uveče.

Nakon izbora, predsjednik Tamaš Šuljok treba da sazove novi parlament u roku od 30 dana, što se očekuje tokom maja. Premijera bira parlament prostom većinom glasova, na predlog predsjednika države, koji obično kandiduje predstavnika pobjedničke stranke.

Ukoliko parlament ne izabere predloženog kandidata, predsjednik u roku od 15 dana predlaže novog, a ako ni tada ne dođe do izbora premijera, može raspustiti parlament i raspisati nove izbore.

Analitičari navode više mogućih scenarija nakon glasanja. U slučaju dvotrećinske većine Fidesza, ta stranka bi mogla dodatno učvrstiti kontrolu nad institucijama. Uvjerljiva ili tijesna većina donijela bi nastavak postojećih politika uz različite nivoe političke stabilnosti.

S druge strane, pobjeda stranke Tisa mogla bi otvoriti prostor za reforme – od dubokih institucionalnih promjena u slučaju dvotrećinske većine, do ograničenijih reformi ili političke nestabilnosti ukoliko bi razlika bila mala.

U slučaju da nijedna opcija ne osvoji jasnu većinu, mogla bi uslijediti politička blokada i komplikovani pregovori o formiranju vlasti, pri čemu bi krajnje desničarska stranka Mi Hazank mogla imati ključnu ulogu.