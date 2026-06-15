"Završio sam u Urgentnom": Zbog Ivana Bosiljčića bila prekinuta predstava, glumac otkrio šta se desilo

Predstava je zbog njega tada hitno prekinuta a, kako kaže, to mu se dogodilo samo jednom u karijeri.

Izvor: Instagram printscreen / ivanbosiljcicofficial

Glumac Ivan Bosiljčić progovorio je o profesionalnim izazovima, kada je otkrio da je jednom prilikom doživio povredu tokom izvođenja predstave, zbog čega je odmah hospitalizovan.

Predstava je zbog njega tada hitno prekinuta, a kako kaže, to mu se dogodilo samo jednom u karijeri.

"Godine 2009. doživio sam ozbiljnu povredu. Na kraju prvog čina pokidali su mi se ligamenti skočnog zgloba i nisam mogao da hodam", rekao je glumac i dodao:

"Završio sam u Urgentnom centru. To je jedina stvar koja je uspjela da zaustavi ovu predstavu. Bio sam dva mjeseca van scene i propustio sam nekoliko planiranih izvođenja. Nakon toga mi je povratak ovoj ulozi bio još izazovniji", rekao je Bosiljčić.

Na pitanje da li ga je tada neko zamijenio, odgovorio je da nije. Kasnije se ipak pokazalo da rado dijeli svoje uloge sa kolegama.

"Ja sam jedan od onih glumaca koji vole da dijele svoj prostor sa drugima. Zaista sam timski igrač. Nekad bih volio da igram njihove uloge, a nekad da vidim kako oni igraju moje. Velika želja mi se ostvarila kada sam otišao na jednogodišnje snimanje u Sankt Peterburg", rekao je on i dodao:

"U 'Zoni Zamfirovoj' zamijenio me je Aleksandar Vučković, izvanredan mladi kolega, u 'Ciganima...' Nikola Šurbanović, a 'Čikago' sam od premijere dijelio sa Draganom Vujićem. Tada sam shvatio koliko je korisno kada jednu ulogu igra više ljudi. To je ozbiljan podsjetnik da ne treba da svojatamo ni uloge ni pozorište. Sve je ovo postojalo pre nas i postojaće posle nas. Zato treba da cijenimo trenutak u kojem živimo i igramo. Često dolazim da gledam kolege kako tumače iste uloge", izjavio je Ivan Bosiljčić za Blic.

(Blic / MONDO)