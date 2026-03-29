Zbog špijunske afere u Mađarska, premijer Viktor Orbán optužio je ukrajinske bezbjednosne službe da se miješaju u unutrašnje stvari države uoči parlamentarnih izbora.

Veliki politički skandal izbio je u Mađarska nakon što je vlada objavila snimak od 15 minuta na kojem se, kako tvrdi, čuje 19-godišnji informatičar povezan sa opozicionom partijom „Tisa“, prenosi mađarski portal 24.hu.

Vlasti tvrde da snimak predstavlja dokaz da mladić, poznat pod nadimkom „Gandalf“, djeluje u direktnoj koordinaciji sa ukrajinskim obavještajnim službama i da je od njih vrbovan.

Premijer Viktor Orbán izjavio je da je informatičar priznao saradnju sa ukrajinskom obavještajnom službom, ističući da je državna bezbjednost reagovala na vrijeme kako bi spriječila miješanje stranih aktera u unutrašnje poslove zemlje.

S druge strane, opozicija odbacuje optužbe i tvrdi da je riječ o politički motivisanoj kampanji uoči parlamentarnih izbora.

Lider opozicije Péter Magyar navodi da je snimak montiran i da mladić nema veze sa špijunažom.

„Riječ je o običnom volonteru koji je pomagao u odbrani od ruskih hakerskih napada, a vlast to pokušava da predstavi kao čin izdaje“, poručio je on.

Afera dodatno produbljuje političke tenzije u Mađarskoj pred predstojeće izbore.