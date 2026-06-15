Da li redovno jedete ove namirnice? Istraživanje pokazalo da smanjujete rizik od hipertenzije za čak 30 odsto

U susret vrelim danima, povećajte unos namirnica koje donosimo u nastavku. Istraživanje je pokazalo da pomažu u smanjenju rizika od nastanka visokog krvnog pritiska.

Izvor: YouTube/My Pathology

Visok krvni pritisak, tj. hipertenzija, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u savremenom društvu. On pogađa čak 1,4 milijarde ljudi u cijelom svijetu i važi za glavni indikator kardiovaskularnih bolesti. S obzirom da hipertenziju često prate vidljivi simptomi, glavni prioritet ljekara je upravo pronalaženje odgovora na pitanje - kako ih spriječiti?

Osim genetike i starosti čiji efekti ne mogu naročito da se promijene, životne navike - naročito ishrana - predstavljaju ključne faktore rizika na koje se može uticati. Godinama unazad preporučuje se konzumiranje namirnica biljnog porijekla radi očuvanja zdravlja srca. Mahunarke, poput pasulja, sočiva i leblebija, često su u središtu ovih preporuka jer predstavljaju izvor vlakana, biljnih proteina i važnih minerala poput kalijuma i magnezijuma.

Kako biste razumjeli na koji način ove namirnice utiču na kardiovaskularni sistem, grupa istraživača nedavno je sprovela pregled postojećih naučnih dokaza koji povezuju konzumaciju mahunarki sa rizikom od razvoja hipertenzije, a rezultati su objavljeni u časopisu BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Kako je studija sprovedena?

Kako bi dobili jasniju sliku o dostupnim dokazima, istraživači su prikupili i analizirali podatke iz više dugoročnih istraživanja koja su tokom vremena pratila velike grupe ljudi.

Fokusirali su se na opšte populacione studije koje su beležile koliku količinu mahunarki su ispitanicikonzumirali i da li je kod tih osoba kasnije razvijen povišeni krvni pritisak. Konačna analiza obuhvatila je 10 publikacija koje su pokrivale 12 zasebnih studija, što je istraživačima obezbijedilo veliki skup podataka za analizu.

Izvor: PRINTSCREEN/YOUTUBE/PABS KITCHEN

Istraživači su takođe sproveli analize odnosa doze i odgovora na datu dozu namirnice, ispitujući kako se konkretna količina unetih mahunarki povezuje sa rizikom od razvoja hipertenzije.

Šta je studija otkrila?

Istraživanje je ukazalo da veća konzumacija ovih biljnih namirnica smanjuje rizik od razvoja povišenog krvnog pritiska.

Kada je riječ o mahunarkama, osobe koje su ih najviše jele, imale su 16 odsto manje rizika od hipertenzije u poređenju sa onima koje su ih najmanje konzumirale. Analizom odnosa između unete količine i propratnog efekta primijećeno je postepeno smanjenje rizika sa povećanjem porcija. Konkretno, rizik se smanjivao za 12 odsto na svakih dodatnih 100 grama mahunarki dnevno. Ova korist je rasla do unosa od približno 170 grama dnevno (otprilike jedna šolja kuvanog pasulja), pri čemu je rizik bio oko 30 odsto niži.

Napomena Važno je da znate da ovi rezultati ukazuju na povezanost, a ne na direktan uzročno-posledični odnos između unetih namirnica i efekata njihovog konzuimiranja. Pošto se istraživanje zasniva na opservacionim studijama, a ne na kontrolisanim kliničkim ispitivanjima, ono ne može sa sigurnošću da dokaže da je upravo konzumiranje mahunarki direktno dovelo do snižavanja krvnog pritiska.

Ograničenja studije

Iako je studija bila obimna i pažljivo sprovedena, ona ipak ima nekoliko ograničenja. Prije svega, njen opservacioni karakter znači da se ne može u potpunosti isključiti uticaj drugih faktora na visinu krvnog pritiska. Na primjer, ljudi koji jedu mnogo sočiva i tofua možda istovremeno više vježbaju, manje puše ili konzumiraju manje prerađene hrane, što može da ima uticaj na njihov krvni pritisak, te je nemoguće potpuno izolovati uticaj samo jedne grupe namirnica.

Podaci su takođe pokazali primjetnu heterogenost, što znači da su se rezultati donekle razlikovali od studije do studije. Ove razlike mogu da budu posledica različitih načina pripreme hrane u različitim kulturama. Mahunarke mogu da se kuvaju, pasiraju ili priprematju zajedno sa mesom koje sadrži velike količine soli.

Kako da primijenite ove savete u svakodnevici?

Ako želite zdravije srce, povećanje unosa mahunarki predstavlja praktičan i bezbjedan korak ka tome. Drastične promjene u ishrani kako biste dostigli količine koje su se u studiji pokazale kao korisne, ne zahtijevaju i drastične promjene vaše dosadašnje rutine u ishrani.

Unos od oko 170 grama mahunarki možete da postignete konzumiranjem približno jedne šolje kuvanog pasulja, sočiva ili leblebija. Takođe, leblebije mogu biti sjajan dodatak salati, dok sočivo može biti osnova za hranljivu supu, a crni pasulj zamjena za polovinu mljevenog mesa u vašim omiljenim receptima.

Ipak, važno je da imate na umu da ove namirnice treba da budu dio sveukupne ishrane koji ima mnogo benefita za zdravlje srca, a ne da ih posmatrate kao "čudotvorni lijek". Ako već koristite terapiju za povišen krvni pritisak, trebalo bi da nastavite sa liječenjem prema preporuci ljekara. Mahunarke mogu da budu odličan dodatak ishrani, ali svakako ne predstavljaju zamjenu za stručnu medicinsku pomoć.

(MONDO)