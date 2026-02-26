Viktor Orban uputio je otvoreno pismo Zelenskom, optužujući Ukrajinu za blokadu naftovoda Družba i ugrožavanje energetske bezbednosti Mađarske.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban uputio je otvoreno pismo ukrajinskom predsedniku Volodimir Zelenski vezano za snabdevanje Mađarske energijom preko naftovoda Družba.

Evo šta piše:

"Gospodine predsjedniče,

Četiri godine niste mogli da prihvatite stav suverene mađarske vlade i mađarskog naroda u vezi sa rusko-ukrajinskim ratom. Četiri godine radite na tome da Mađarsku primorate na rat između vaše zemlje i Rusije. Tokom tog vremena dobili ste podršku Brisela i obezbedili ste podršku mađarske opozicije.

Takođe vidimo da vi, Brisel i mađarska opozicija koordinirate napore kako biste u Mađarskoj na vlast doveli proukrajinsku vladu. Poslednjih dana blokirali ste naftovod Družba, koji je ključan za snabdijevanje Mađarske energijom. Vaši postupci su protivni interesima Mađarske i ugrožavaju bezbedno i pristupačno snabdevanje energijom mađarskih porodica.

Stoga vas pozivam da promijenite svoju antimađarsku politiku. Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se nalazi Ukrajina. Saosećamo sa ukrajinskim narodom, ali ne želimo da učestvujemo u ratu. Ne želimo da finansiramo ratne napore i ne želimo da plaćamo više za energiju. Pozivam vas da odmah ponovo otvorite naftovod Družba i uzdržite se od daljih napada na energetsku bezbednost Mađarske", stoji u pismu.

Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy



Mr. President,



For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.



For four years, you have been working to force Hungary into… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban)February 26, 2026

"Ukrajina izaziva haos u Mađarskoj"

Podsetimo, Orban je izjavio da Ukrajina planira da poremeti mađarski energetski sistem i naredio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska.

Njegov postupak dodatno eskalira spor sa Ukrajinom oko prekida rada naftovoda Družba kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku - obe zemlje krive Kijev za dugotrajan prekid snabdevanja svojih rafinerija.

Kijev tvrdi da je prekid uzrokovan ruskim napadom dronom koji je pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Nakon sastanka nacionalnog saveta bezbednosti, Orban je rekao da Mađarska od 27. januara nije primila naftu kroz naftovod Družba.

"Prema svim informacijama jasno je da taj prekid nema veze sa tehničkim već sa političkim razlozima. Ukrajinska vlada na taj način vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku", rekao je Orban.

Dodao je da informacije saveta ukazuju da će biti "još poteza Ukrajine kako bi se poremetio mađarski energetski sistem".

"Zbog toga sam naredio pojačanu zaštitu energetske infrastrukture. To znači raspoređivanje vojnika i opreme oko ključnih energetskih postrojenja", rekao je Orban.

Premijer je takođe uveo zabranu letjenja dronova u okrugu Sabolč-Satmar-Bereg na mađarskoj strani granice sa Ukrajinom.

"Mađarsku niko neće ucenjivati", istakao je.

Izbori u Mađarskoj održavaju se 12. aprila, a na njima se Orban takmiči za reizbor. Istraživanje kompanije Median, poznate po preciznim predviđanjima, pokazalo je u srijedu da je u februaru mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa povećala svoju prednost nad Orbanovim Fidesom.

Orban optužuje Ukrajinu da energetskom destabilizacijom želi da izazove haos u Mađarskoj uoči izbora i da utiče na mađarsku unutrašnju politiku.