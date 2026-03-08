Ankete pokazuju da Fides, stranka Viktora Orbana, može potencijalno izgubiti izbore. Orban razmatra plan B sa vojskom na ulicama Mađarske.

Izvor: Profimedia

Prema mišljenju Dominika Heja, doktora političkih nauka sa Univerziteta u Varšavi, postoji mogućnost da Viktor Orban pokuša da iskoristi situaciju sa Ukrajinom kako bi pomjerio termin parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji su zakazani za 12. april.

Stranka Fides, na čijem je čelu mađarski premijer Viktor Orban, izvela je vojsku na ulice, a kao razlog navodi se „moguć napad iz Ukrajine“.

„Ili rezultat ili vanredno stanje“

Na ulicama Mađarske nalazi se vojska jer je Viktor Orban rekao da bi Ukrajina mogla napasti energetsku infrastrukturu. Podignut je i nivo terorističke prijetnje za dva stepena, pa su raspoređene i antiterorističke jedinice, rekao je u programu Polsat News politikolog specijalizovan za mađarsku politiku, piše onet.net, a prenosi Blic.

„Ili će biti izborni rezultat ili će biti uvedeno vanredno stanje“, dodao je stručnjak.

Prema njegovim riječima, mađarska vlada može razmatrati različite scenarije u zavisnosti od razvoja situacije. Ukoliko bi parlament odlučio da uvede vanredno stanje, izbori u Mađarskoj bi mogli najprije biti odloženi za 150 dana, a zatim bi se vanredno stanje moglo produžavati svakih 90 dana.

Ankete: Orban bi mogao da izgubi vlast

Najnovije ankete pokazuju da bi Fides, poslije dugogodišnje vlasti, mogao da izgubi izbore u Mađarskoj.

Mnoge ankete ukazuju na značajnu prednost opozicione stranke Tisa, koju predvodi Peter Mađar.

Prema istraživanju instituta Republikon Intezet, ta stranka može računati na 47 odsto podrške, dok Fides ima oko 39 odsto. Slično pokazuje i analiza portala Politiko, prema kojoj Tisa ima 48 odsto podrške, a Fides 39 odsto.