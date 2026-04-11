SAD pristale na oslobađanje iranskih sredstava u katarskim i drugim bankama u iznosu od šest milijardi dolara, tvrde iranski izvori. Vašington sve demantuje.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu donijeli su prvi veliki pomak. Visoki iranski izvor potvrdio je da je Vašington pristao da odblokira zamrznuta sredstva Teherana u katarskim i drugim stranim bankama, što je direktno povezano sa iranskim popuštanjem blokade Ormuskog moreuza.

Prema navodima koje prenosi agencija Reuters, riječ je o oko šest milijardi dolara koji potiču od prodaje iranske nafte Južnoj Koreji. Ova sredstva su bila predmet dugogodišnjeg spora:

2018. godina: Sredstva blokirana nakon što je administracija Donalda Trampa ponovo uvela sankcije.

2023. godina: Prebačena na račune u Kataru radi razmjene zatvorenika, ali ih je administracija Džoa Bajdena ponovo zamrznula.

Odluka o deblokadi novca nije došla bez uslova. Drugi iranski izvor tvrdi da je odmrzavanje sredstava direktno vezano za garancije Teherana o sigurnom prolazu kroz Ormuski moreuz, prenosi Rojters.

Ovaj moreuz je geostrateška žila kucavica svjetske ekonomije, a njegova blokada od strane Irana bila je jedan od glavnih uzroka rasta cijena nafte i američke zabrinutosti za bezbjednost tranzita. Iako je Iran ranije ponavljao da neće odustati od kontrole ove rute, čini se da je finansijska injekcija omekšala stav Teherana.

Ovo je prvi put da se američka i iranska delegacija sastaju licem u lice od početka rata, a sastav timova potvrđuje važnost pregovora.

Vašington demantuje

Zvaničnik Bijele kuće demantovao je izvještaje da je Vašington pristao da odmrzne iransku imovinu.

Uslovi za nastavak dijaloga

Iranska strana je prije početka pregovora jasno postavila svoje „crvene linije“: oslobađanje zamrznutih sredstava i prekid vatre u Libanu. Sa druge strane, SAD insistiraju na rješavanju pitanja iranskog nuklearnog programa i trajne stabilizacije plovidbe u Zalivu.

Zvanične potvrde iz Bijele kuće o odmrzavanju sredstava još uvijek nema, ali izvori bliski pregovorima ocjenjuju da je atmosfera u Islamabadu "znatno konstruktivnija" nego što se očekivalo.