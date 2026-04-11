Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, povrijeđen je u napadu, a njegovo zdravstveno stanje i sposobnost upravljanja ostaju neizvesni.

Izvor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novi vrhovni vođa Iran Modžtaba Hamnei i dalje se oporavlja od teških povreda zadobijenih u vazdušnom napadu na kompleks u Teheran, u kojem je poginuo njegov otac, bivši lider Ali Hamnei, prenosi Reuters pozivajući se na izvore bliske njegovom najužem krugu.

Prema tim navodima, Hamneijevo lice je unakaženo, dok je zadobio i teške povrede nogu, ali se uprkos tome oporavlja i ostaje mentalno sposoban za donošenje odluka. Kako se navodi, 56-godišnji lider učestvuje na sastancima putem audio-konferencija i uključen je u odlučivanje o ključnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Sjedinjene Američke Države.

Kako prenosi Reuters, njegovo zdravstveno stanje dolazi u trenutku ozbiljne krize za Iran, dok se u Islamabad vode važni mirovni pregovori između Teherana i Vašingtona.

Od napada 28. februara i njegovog imenovanja za nasljednika 8. marta, u javnosti se nije pojavio nijedan njegov snimak ili fotografija, što dodatno podgrijava spekulacije o njegovom stanju. Zvaničnih informacija iz Irana o težini povreda nema, dok je državni voditelj opisao Hamneija kao „džanbaza“, termin koji se koristi za teško ranjene u ratu.

Prema pojedinim obavještajnim procjenama, postoji mogućnost da je Hamnei izgubio nogu, iako te informacije nijesu zvanično potvrđene. CIA nije komentarisala navode, dok iz kancelarije izraelskog premijera nije bilo odgovora.

Analitičari smatraju da, bez obzira na povrede, Hamnei neće imati autoritet kakav je imao njegov otac. Kako ističe stručnjak Aleks Vatanka, novi lider tek treba da izgradi političku snagu i povjerenje unutar sistema.

„Modžtaba će biti jedan glas, ali ne i presudan. Mora da se dokaže kao kredibilan i dominantan faktor“, ocijenio je Vatanka.

U složenom političkom sistemu Irana, vrhovni vođa ima ključnu moć nad državom, vojskom i bezbjednosnim strukturama, uključujući Revolucionarnu gardu, koja je, prema izvorima, igrala značajnu ulogu u njegovom dolasku na vlast.

Iako se očekuje da će nastaviti tvrdu politiku svog oca, o njegovim stavovima i dugoročnoj strategiji zna se vrlo malo. Njegova dosadašnja obraćanja bila su isključivo pisana, uključujući poruku u kojoj je naglasio da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren, uz upozorenje regionalnim državama.

Prema izvorima bliskim njegovom krugu, moguće je da bi se u narednih mjesec ili dva mogao pojaviti u javnosti, ali samo ukoliko to dozvole njegovo zdravstveno stanje i bezbjednosne okolnosti.