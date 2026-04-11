Diplomatski napori prate sukobi i oštri uslovi, dok se globalni akteri uključuju u krizu

Izvor: Printscreen/Yotuube/TheEconomicTimes

Potpredsjednik Sjedinjene Američke Države Džej Di Vens razgovarao je sa pakistanskim premijerom Šehbaz Šarif, potvrđeno je iz Bijele kuće, uoči ključnih pregovora između SAD i Iran u Islamabad.

Iranska delegacija, koja je već doputovala u Pakistan, simbolično nosi naziv „Minab 168“, po napadu na školu u gradu Minab u kojem je, prema njihovim tvrdnjama, poginulo više od 168 učenika i nastavnika. Ovim potezom Teheran želi da ukaže na stradanje civila i pojača pritisak za okončanje sukoba.

Ipak, pregovori su pod znakom pitanja. Iranska državna televizija upozorila je da bi razgovori mogli biti otkazani ukoliko ne budu ispunjeni „interesi, zahtjevi i crvene linije“ Teherana, naglašavajući duboko nepovjerenje prema Vašingtonu.

U međuvremenu, pojavile su se informacije da su SAD pristale na jedan od iranskih uslova – oslobađanje zamrznute imovine u inostranstvu, što bi moglo biti povezano sa obezbjeđivanjem sigurnog prolaza kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih tačaka globalne trgovine energentima.

Paralelno sa političkim dešavanjima, u Islamabad je doputovao i ministar finansija Saudijska Arabija Mohamed el Džadan, čija posjeta se tumači kao znak ekonomske podrške Pakistanu, koji se suočava sa ozbiljnim finansijskim izazovima.

Dok diplomatski napori traju, situacija na terenu ostaje napeta. Izrael je poručio da neće razgovarati o prekidu vatre sa Hezbolah, uprkos planiranom sastanku sa libanskim diplomatama u Vašingtonu.

Istovremeno, palestinski pokret Hamas pozdravio je razgovore između SAD i Irana, izražavajući nadu da će oni doprinijeti stabilnosti i jedinstvu u regionu.

Uprkos brojnim inicijativama, ishod pregovora ostaje neizvjestan, dok globalni akteri balansiraju između diplomatije i nastavka sukoba.