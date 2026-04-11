Neobična misija otkriva da tankeri i dalje prolaze, ali pod iranskim uslovima

Analitičar sa Wall Street izveo je nesvakidašnju misiju u Ormuski moreuz, kako bi iz prve ruke provjerio tvrdnje o iranskoj blokadi ovog ključnog pomorskog pravca, prenosi The Telegraph.

Kako se navodi, analitičar kompanije Citrini Research, poznat kao „Analitičar broj 3“, opremljen gotovinom, cigarama i osnovnom opremom, uspio je da zaobiđe bezbjednosne službe u Oman i uspostavi kontakt sa iranskim krijumčarima kako bi stigao do tesnaca.

Prema izvještaju objavljenom na platformi Substack, tokom boravka na terenu koristio je jednostavnu opremu, bilježeći situaciju dok su iznad njega letjele bespilotne letjelice tipa Šahid. Njegova zapažanja ukazuju da Iran i dalje propušta značajan broj tankera kroz moreuz, iako pod sopstvenim uslovima.

Informacije o naplati prolaza i regionalnim aranžmanima analitičar je prikupljao u lukama i hotelima u Dubai i Omanu, gdje se, kako se navodi, sve više država prilagođava novim pravilima igre.

Misija nije prošla bez incidenata – analitičar je bio podvrgnut pretresu na granici, a pri povratku mu je oduzet telefon i nakratko je zadržan od strane omanskih vlasti, nakon čega je pušten bez dodatnog objašnjenja.

Uprkos tome, kompanija Citrini Research ističe da je ključni zaključak da Ormuski moreuz i dalje funkcioniše, ali prije svega u skladu sa interesima Irana.

U izvještaju se navodi da se međunarodni akteri, uključujući saveznike Sjedinjene Američke Države poput Francuska, Grčka i Japan, sve više okreću pregovorima kako bi obezbijedili prolaz, dok Vašington paralelno nastavlja vojne aktivnosti u regionu.

Prema procjenama analitičara, Iran trenutnu situaciju vidi kao stratešku prednost – model u kojem u većini scenarija ostvaruje dobit, osim u slučaju radikalne promjene režima koja bi prekinula kontrolu nad jednim od najvažnijih energetskih koridora na svijetu.