Pakistan najavio pregovore Irana i Sjedinjenih Država u svojoj zemlji.

Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Ministar vanjskih poslova Pakistan Ishaq Dar saopštio je da je Pakistan spreman da bude domaćin pregovora između Iran i Sjedinjene Američke Države u narednim danima, prenosi „Gardijan“.

Dar nije precizirao kada bi pregovori mogli da počnu, niti da li su zvanično potvrđeni, a za sada nije poznato ni da li bi razgovori bili direktni između dvije strane.

On tvrdi da su predstavnici Irana i SAD izrazili spremnost za održavanje pregovora u Pakistanu.

Pakistan je već imao konsultacije sa Turska, Egipat i Saudijska Arabija o situaciji na Bliskom istoku, gdje su razmijenjena mišljenja o načinima za okončanje sukoba koji traje od 28. februara.

Podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države izvele su napade na Iran u ranim jutarnjim časovima tog dana, u okviru vojne operacije „Epski bijes“.

U tim napadima ubijeni su vrhovni vođa Irana Ali Khamenei i bivši predsjednik Iran Mahmoud Ahmadinejad.