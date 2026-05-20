Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi, prema anketama koje dobija, mogao da se kandiduje za premijera Izraela zbog ogromne popularnosti koju tamo navodno ima.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi, prema anketama koje dobija, mogao da se kandiduje za premijera Izraela na osnovu svoje popularnosti, uz poruku da je premijer Izraela Benjamin Netanjahu "dobar čovjek", a da se prema njemu ne postupa korektno, prenio je Telegraf pisanje Tanjuga.

"Trenutno sam na 99 odsto u Izraelu. Mogao bih da se kandidujem za premijera. Možda ću posle ovoga otići u Izrael i kandidovati se. Imao sam jutros anketu, 99 odsto. To je dobro", rekao je Tramp, prenio je Foks Njuz.

On je potom istakao da se u Izraelu ne postupa "korektno i pravedno" prema Netanjahuu.

"On je dobar čovjek. Za mene je on dobar čovjek. Ne zaboravite, bio je premijer u ratnom periodu i, po mom mišljenju, ne tretiraju ga kako treba u Izraelu", rekao je Tramp.