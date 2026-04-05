Nezvanični izvještaji o okršajima sa iranskim milicijama tokom dvije rizične operacije

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Pojavio se snimak koji navodno prikazuje žestoke sukobe između američkih snaga i iranskih milicija tokom operacije spasavanja člana posade oborenog aviona F-15 u Iranu.

Prema tvrdnjama koje prate snimak, američki timovi za potragu i spasavanje (CSAR) sukobili su se sa pripadnicima Basidža, paravojne formacije povezane sa iranskim Korpusom Islamske revolucionarne garde (IRGC), koji su pokušavali da zarobe pilota u planinskom području Kuh-e-Sidžah u okrugu Kohdašt.

Navodi se da su američki helikopteri za spasavanje imali vazdušnu podršku jurišnog aviona A-10, čiji je pilot ispaljivao navođene rakete kako bi spriječio napadače da se približe. Autentičnost snimka za sada nije nezavisno potvrđena.

BREAKING: First video shows heavy clashes between USAF CSAR teams and IRGC Basij militants attempting to capture the second F-15E crew member who had been given shelter by villagers in Kuh-e-Siah, Koohdasht county, Iran. The A-10C+ pilot protecting the HH-60W CSAR helicopters…pic.twitter.com/EiCqo0KtzC — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1)April 5, 2026

Prema dostupnim informacijama, drugi član posade – oficir za sisteme naoružanja – nakon katapultiranja bio je povrijeđen, ali pokretan, te je više od jednog dana izbjegavao zarobljavanje, uz pomoć lokalnog stanovništva. Istovremeno su ga tražile američke specijalne snage i iranske jedinice.

Spasavanje oba člana posade izvedeno je u dvije odvojene operacije duboko unutar iranske teritorije, uz učešće više desetina letjelica. Tokom akcije, prema više izvora, došlo je i do direktnih sukoba američkih i iranskih snaga.

Predsjednik Donald Trump saopštio je da su oba člana posade uspješno spasena i da nije bilo američkih žrtava, dok iranske vlasti tvrde da su tokom ovih događaja oborile više američkih letjelica.