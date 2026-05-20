Srbija je zakazala dva prijateljska meča sa Francuskom, postoji šansa da u Beogradu gledamo okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame

Gledaćemo spektakl u Beogradu. Košarkaši Srbije zakazali su dva prijateljska meča sa reprezentacijom Francuske. KSS je potvrdio na zvaničnom sajtu da će se prvi meč igrati 20. avgusta u srpskoj prestonici, pa tri dana kasnije će "orlovi" gostovati u Orleanu.

To znači da bismo mogli, najvjerovatnije u Areni, da gledamo okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Naravno, prvi i glavni uslov je da njih dvojica budu u dresovima reprezentacija. Nije još uvijek poznato da li će dva NBA asa da se pridruže nacionalnim timovima. Ali, ako se to dogodi, biće pravi spektakl.

Prije tog meča, ekipa Dušana Alimpijevića će u junsko-julskom kvalifikacionom FIBA "prozoru" da gostuje Švajcarskoj (2. jula) i da dočeka Bosnu i Hercegovinu (6. jula) u Beogradu.

Po tri najbolje ekipe prolaze u narednu fazu i tamo se formira nova grupa od po šest timova. Srbija se nalazi u grupi C koja se ukršta sa grupom D u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija. Po tri najbolje grupe iz te novoformirane idu na Mundobasket. Druga faza kreće 27. avgusta.