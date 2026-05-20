Tramp upozorava da su pregovori sa Iranom u završnici i prijeti napadima ako dogovor propadne. Teheran mu oštro odgovara najavom širenja rata i van granica Bliskog istoka.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ukoliko Iran ne pristane na dogovor.

Tramp je ove nedelje rekao da je bio blizu izdavanja naredbe o novim napadima, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima.

"U završnoj smo fazi sa Iranom. Vidjećemo šta će se dogoditi. Ili ćemo imati dogovor ili ćemo učiniti neke stvari koje su malo neprijatne, ali nadajmo se da se to neće dogoditi", rekao je Tramp novinarima u srijedu.

Tramp: Daćemo priliku dogovoru sa Iranom. Ne žuri mi se

"Daćemo ovome još jednu priliku. Ne žuri mi se", rekao je Tramp i dodao: "Idealno bi bilo da nema mnogo poginulih. Možemo to da izvedemo na oba načina."

Istovremeno, Teheran je optužio Trampa da planira ponovno pokretanje rata i zapretio da će uzvratiti napadima van Bliskog istoka.

"Ako se agresija na Iran ponovi, obećani regionalni rat ovog puta će se proširiti van regiona", saopštila je Revolucionarna garda.

Predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, glavni iranski pregovarač, rekao je u audio-poruci objavljenoj na društvenim mrežama da "očigledni i skriveni potezi neprijatelja" pokazuju da Amerikanci pripremaju nove napade.

