Albanka Donika Gocaj (56) poginula je u Njujorku nakon što je upala u otvoreni šaht na Menhetnu, svega nekoliko trenutaka pošto je izašla iz automobila.

Pedesetšestogodišnja Donika Gocaj izgubila je život nakon što je upala u otvoreni šaht na Menhetnu u Njujorku. Tragedija se dogodila u ponedeljak uveče, kada je žena izašla iz automobila i samo nekoliko sekundi kasnije nestala u otvoru dubokom oko tri metra.

Prema navodima policije, hitan poziv primljen je oko 23.19 časova, a po dolasku na lice mjesta spasioci su zatekli ženu bez svesti ispod nivoa ulice. Hitno je prevezena u bolnicu, gde je kasnije proglašena mrtvom.

"Napravila je korak i samo nestala"

Svedoci tragedije opisali su dramatične scene koje su usledile neposredno nakon nesreće.

"Zatvorila je vrata automobila i napravila korak napred. Odjednom je nestala", rekao je svedok Karlton Vud za američke medije.

Građani koji su se našli u blizini pokušali su odmah da joj pomognu dok su čekali dolazak hitnih službi. Jedan od prolaznika doneo je male merdevine, ali zbog velike dubine šahta nisu uspjeli da izvuku ženu.

"Ona je vrištala da umire", ispričao je potreseni svjedok.

Vatrogasci organizovali tešku akciju spasavanja

Vatrogasci FDNY organizovali su složenu akciju spasavanja i koristili merdevine kako bi sišli u otvoreni šaht. Kada su uspeli da izvuku Doniku Gocaj, nije davala znake života.

Policija je saopštila da za sada nije poznato zbog čega je poklopac šahta nedostajao, a istraga o incidentu je u toku. Za sada niko nije uhapšen.

Kompanija Con Edison, koja upravlja infrastrukturom šahtova na Menhetnu, takođe je pokrenula internu istragu. Portparol kompanije izjavio je da su "duboko potreseni" zbog smrti žene i naglasio da im je bezbijednost građana prioritet.

Više od 700 prijava otvorenih šahtova

Američki mediji navode da slučajevi otvorenih šahtova nisu retkost u Njujorku. Prema podacima Odeljenja za zaštitu životne sredine, samo ove godine u gradu je zabilježeno više od 700 prijava nestalih ili otvorenih poklopaca šahtova.

Donika Gocaj iza sebe je ostavila ćerku, sina i dvoje unučadi.

