Izraelski ambasador u SAD-u Michael Leiter nije isključio kopnenu intervenciju u Iran, ali preferira da Iranci sami uspostave sigurnost dok SAD i Izrael nastavljaju bombardovanje Teherana.

Izvor: Profimedia

Izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Michael Leiter nije isključio mogućnost slanja izraelskih kopnenih snaga u Iran, dok se nastavlja zajednička vojna operacija Izraela i SAD protiv Teherana.

Govoreći za američku televiziju CBS, Leiter je rekao da Izrael ne može dozvoliti da iranski režim ostane na vlasti ukoliko predstavlja prijetnju regionu.

„Isključujemo mogućnost da ovaj režim ostane u položaju iz kojeg može ugrožavati nas i svoje susjede. Ako to podrazumijeva slanje kopnenih snaga – radije bismo da to budu iranske snage koje će osigurati svoju budućnost i budućnost regiona“, kazao je Leiter.

Njegova izjava dolazi dan nakon što je izraelski predsjednik Isaac Herzog za Fox News rekao da ne očekuje slanje izraelskih ili američkih kopnenih snaga u Iran, ocjenjujući da one nijesu potrebne za rušenje iranskog režima.

S druge strane, iranski ministar vanjskih poslova poručio je da je Teheran spreman da odbije svaki kopneni napad.

„Naši vojnici čekaju svakog neprijatelja koji stupi na naše tlo da se s njim bore, ubiju ga i unište“, rekao je u intervjuu za NBC.

Ni administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nije željela da isključi mogućnost kopnene intervencije. Ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da neće „ulaziti u nagađanja“ o tome kakve bi poteze Vašington mogao povući.

U posljednjim danima spekulacije o mogućoj kopnenoj invaziji dodatno su pojačane nakon najava o mogućem uspostavljanju zone zabrane leta iznad kurdskih područja na zapadu Irana, kao i otkazivanja jedne velike vojne vježbe.

Leiter je ocijenio da bi sukob mogao trajati nekoliko sedmica i dodao da Izrael već primjećuje „pukotine u strukturi iranskog vojno-bezbjednosnog sistema“, uključujući probleme u komandnom lancu.

Istovremeno, predsjednik Tramp je izjavio da SAD ne planiraju da naoružavaju kurdske grupe u ovom sukobu.

„Rat je dovoljno složen i bez uključivanja Kurda. Ne želimo da ga učinimo još komplikovanijim“, rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

Leiter je na kraju iznio i izraelsku viziju budućnosti Irana, navodeći da se očekuje da bi različite opozicione grupe mogle formirati prelaznu vladu koja bi, uz podršku SAD i Izraela, vodila zemlju oko godinu dana prije prelaska na demokratski proces.