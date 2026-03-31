Iranska revolucionarna garda prijeti napadom na američke kompanije na Bliskom istoku.

Iranska revolucionarna garda zaprijetila je danas javno da će napadati američke kompanije od sjutra, 1. aprila, koje se nalaze na Bliskom istoku. Na meti su najveće tehnološke kompanije koje su poznate širom svijeta i imaju svoje filijale u zemljama Persijskog zaliva.

To su "Majkrosoft", "Gugl", "Epl", "Intel", "IBM", "Tesla" i "Boing". Iran je najavio napade da bi mogli da se dogode za nešto više od 24 sata, odnosno od 20 časova po lokalnom vremenu.

"Američke kompanije Majkrosoft, Gugl, Epl, Intel, IBM, Tesla i Boing će biti mete napada u regionu od 1. aprila. Ove kompanije mogu da očekuju uništenje svojih jedinica u zamjenu za svaki teroristički napad na Iran, počevši od 20 časova po lokalnom vremenu u Teheranu 1. aprila", navodi se u saopštenju iranske revolucionarne garde, prenosi "Gardijan".