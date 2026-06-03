Otkriveno koliki je honorar člana žirija "Pinkovih Zvezda": U džep stavio ozbiljne pare, evo koja cifra je u pitanju

Dragan Stojković Bosanac napravio je veliku promjenu u svojoj karijeri napustivši žiri "Zvezda Granda" kako bi potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem i prešao u "Pinkove zvezde", a malo ko zna koliko je od svega svojevremeno profitirao.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Primamljivu ponudu Bosanac je dobio još prije finala "Zvezda Granda" početkom jula, a glavni motiv prelaska svakako je znatno veća zarada.

Prema navodima, njegov novi honorar iznosi 1.500 eura po emisiji, što će mu za sezonu od 40 epizoda "Pinkovih zvezda" donijeti ukupno 60.000 evra. To je skoro duplo više u odnosu na 800 eura po emisiji (ukupno 32.000 eura godišnje) koliko je zarađivao na prethodnom radnom mjestu.

Pored finansijskog uspjeha, Bosanac je na novom projektu već počeo da privlači pažnju svojim ponašanjem.

Rasprave u studiju

Tokom jedne rasprave u studiju, on je napravio nesvakidašnji potez – skinuo je sako i ostao samo u potkošulji.

Njegova koleginica Viki Miljković bila je vidno šokirana ovim prizorom i uhvatila se za glavu, dok je raspoloženi Bosanac njen gest kratko prokomentarisao riječima da je on "hitna pomoć za žene", nakon čega je utrčao u studio.