Iran pokreće kampanju regrutovanja djece od najmanje 12 godina za vojne uloge, što krši međunarodno pravo i izaziva zabrinutost. Tokom odbrane Irana poginuo je dječak koji je pomagao ocu.

Izvor: Basit Zargar / Zuma Press / Profimedia

Iran je pokrenuo novu nacionalnu kampanju za regrutovanje djece već od 12 godina da "brane domovinu" u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Kabine za registraciju postavljene su u džamijama i na glavnim gradskim trgovima širom Teherana, a maloljetnici se mogu pridružiti patrolama na kontrolnim punktovima i preuzeti logističke uloge prema novim planovima koje je prošle nedelje objavio Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC).

Smrt jedanaestogodišnjaka na dužnosti

Samo nekoliko dana nakon pokretanja kampanje, jedanaestogodišnji dječak je poginuo u napadu dronom na vojni kontrolni punkt u Teheranu. Alireza Džafari, koji bi inače bio u petom razredu osnovne škole, bio je stacioniran na kontrolnom punktu na autoputu Arteš, gdje je pomagao ocu u "odbrani Irana".

Njegova majka je rekla državnim novinama Hamšahri da je njen muž doveo sina na posao zbog "nedostatka osoblja". Organizacija nastavnika Basidž potvrdila je da je Alireza preminuo "dok je bio na dužnosti", obavljajući bezbjednosne poslove.

Kampanja "Branioci domovine Irana"

Kampanju pod nazivom "Branioci iranske domovine" najavio je Rahim Nadali, zamjenik za kulturu i umjetnost korpusa Mohamada Rasulolaha IRGC-a u Teheranu. Nadali je iranskim medijima rekao da je kampanja odgovor na zahtjeve javnosti za podršku borcima protiv američko-izraelske agresije i da ljudima omogućava da doprinesu u skladu sa svojim vještinama.

"Pokrenuli smo plan koji nazivamo 'Za Iran', što je program registracije boraca za odbranu domovine. Postavili smo minimalnu starost na 12 godina i više", rekao je Nadali.

Zadaci za manje zaposlene

Kampanja obuhvata nekoliko kategorija usluga. Operativne i bezbjednosne uloge uključuju učešće u obavještajnim patrolama, inspekcijama kontrolnih punktova i operativnim patrolama. Dužnosti podrške i logistike uključuju organizaciju konvoja vozila, finansijske doprinose i obezbjeđivanje opreme.

Usluga i snabdijevanje uključuju kuvanje, distribuciju zaliha borcima i popravku kuća oštećenih u napadima. Ljekari i medicinske sestre se takođe pozivaju da se pridruže radu u klinikama i liječe ranjenike.

Kršenje međunarodnog prava

Ova kampanja otvoreno krši međunarodno humanitarno pravo, koje djeci garantuje poseban zaštićeni status kao civila i zabranjuje njihovu upotrebu u oružanim sukobima. Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda izričito definiše regrutovanje ili korišćenje djece mlađe od 15 godina u oružanim snagama ili neprijateljstvima kao ratni zločin.

Smrt dječaka je dio rastućeg broja žrtava u iranskom jednomjesečnom ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists News Agency, najmanje 1.568 iranskih civila, uključujući 236 djece, ubijeno je od početka sukoba 28. februara. Organizacija je dokumentovala 360 napada u 18 provincija samo u subotu, od kojih je 70 odsto bilo usmjereno na stambene oblasti u Teheranu.

Norveška grupa za ljudska prava Hengav nazvala je plan IRGC-a "sistemskim zločinom protiv djece" i pozvala međunarodna tijela, uključujući Ujedinjene nacije i UNICEF, da pojačaju pravni i diplomatski pritisak kako bi se spriječilo korišćenje maloljetnika u vojnim ulogama.

Iran ima istoriju regrutovanja djece za bezbjednosne, pa čak i borbene uloge. Raspoređivanje djece vojnika tokom rata sa Irakom 1980-ih je dobro poznato, a priče o djeci koja su se žrtvovala uništavajući iračke tenkove bile su dio ideološkog obrazovanja u iranskim školama. Godine 2016, Hjuman rajts voč je izvijestio da Iran regrutuje avganistansku djecu za borbu u Siriji.