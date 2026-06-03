Presuda je bila zakazana za danas.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izricanje presude Ljubu Miloviću i Marku Novakoviću odloženo je za 12. jun, prenosi Dan.

Presuda je bila zakazana za danas. Međutim, kako nam je u Višem sudu saopšteno, izricanje je odloženo kako bi sud imao dodatnog vremena za donošenje odluke i detaljnije obrazloženje.

Novaković se tereti da je kao aktivni službenik Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Kotor, zloupotrebom službenog položaja, dostavljao raspoloživa saznanja i infor macije Uprave policije Ljubu Miloviću koji je te informacije dalje prosleđivao Radoju Zviceru čelniku kavačkog klana, piše Dan.

Milović i Novaković se terete da su tokom 2020. godine dva puta učestvovali u pokušaju likvidacije Vukotića, čije ubistvo je jednom spriječeno ispred Odjeljenja bezbjednosti Kotor - hapšenjem optuženog člana Zvicerove ekipe Petra Mujovića.