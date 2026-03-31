Izvor: MAYA ALLERUZZO/AP

Iranska vojska saopštila je danas da su njene jedinice protivvazdušne odbrane oborile dva drona MQ-9 kod Isfahana, u centralnom dijelu Irana, navodeći da pripada američko-izraelskom "agresorskom neprijatelju".

Garda navodi da su dronovi oboreni "novim naprednim odbrambenim sistemima" koji su dio "integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje", prenosi Agencija Fars.

Riječ je o bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper, koje primarno koristi vojska Sjedinjenih Američkih Država, ali ih u arsenalu imaju i njeni saveznici. Američka i izraelska vojska zasad nisu komentarisale iranske tvrdnje.

Iranski mediji su objavljivali snimke olupina dronova, ali direktne pogotke iranskih raketa kojima su obarali dronove. Dron MQ -9 Reaper je poznat i kao "Predator B", je trenutno najvažni dron u arsenalu SAD.

On nosi 4 rakete AGM - 114 kao i laserski navođene bombe. Može da ostane u vazduhu do 27 sati. Posjeduje napredne radarske i optičke sisteme. Košta od 30 do 60 miliona dolara.