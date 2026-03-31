Zvaničnici Pentagona saopštili su danas da su SAD poslale bombardere B-52 Stratofortres na nebo iznad Irana prvi put od početka operacije "Epska bijes".

General Den Kejn, načelnik Združenog štaba američke vojske, izjavio je to tokom konferencije za novinare zajedno sa ministrom rata Pitom Hegsetom.

Foks njuz prenosi da je Kejn kazao da su SAD i Izrael rasturili iranske vazdušne borbene kapacitete do te mjere da ovi teški bombarderi sada mogu bezbjedno da djeluju u regionu.

"S obzirom na povećanje vazdušne nadmoći, uspješno smo počeli da izvodimo prve kopnene misije B-52, koje nam omogućavaju, kao što smo već rekli, da nastavimo da nadvladavamo neprijatelja", rekao je Kejn.

Američke snage su se do sada oslanjale na brzinu i stelt tehologiju za izvođenje udara unutar iranskog vazdušnog prostora, koristeći sofisticiranije oružje poput bombardera B-2 i B-1.