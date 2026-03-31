Kina i Pakistan sastavile predlog sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku u pet tačaka.
Pakistan i Narodna Republika Kina kreirali su zajednički predlog mirovnog sporazuma o kraju rata na Bliskom istoku, javlja "Skaj Njuz". Od prije nekoliko dana je poznat američki plan o kraju rata u 15 tačaka, a sada se pojavio i kinesko-pakistanski plan od pet tačaka.
Delegacije Kine i Pakistana sastale su se danas u Pekingu kako bi osmislile predlog za kraj rata na Bliskom istoku. Predlog od pet tačaka glasi:
- Prestanak sukoba - momentalni prekid vatre i maksimalni napor da se spreči širenje sukoba na Bliskom istoku. Mirovne snage moraju da budu na terenu kako bi obezbijedile tenzične regije.
- Mirovni pregovori - Obezbjeđivanje teritorijalnog suvereniteta Irana uz pokretanje pregovora što prije.
- Bezbjednost civila i civilnih objekata - Bezbjednost civila i civilnih objekata mora da se garantuje, Kina i Pakistan apeluju na momentalni prekid sukoba u kom stradaju i civili.
- Rute kretanja brodova - Otvaranje Ormuskog moreuza i drugih ruta za prolaz brodova na Bliskom istoku. Svi brodovi moraju bezbjedno da putuju kroz Bliski istok.
- Povelja Ujedinjenih nacija - Kina i Pakistan apeluju na jačanje uloge Ujedinjenih nacija na smirivanju sukoba na Bliskom istoku.