Američki predsjednik Donald Tramp ponovo prijeti Iranu uništenjem civilnih objekata, uključujući postrojenja za desalinizaciju.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je zaprijetio da će "dići u vazduh" niz civilnih objekata u Iranu, uključujući i postrojenja za desalinizaciju vode, čime bi bio ugrožen izvor vode za milione ljudi, a stručnjaci upozoravaju da bi takav potez bio nezakonit.

Tramp je i ranije upozoravao Iran na moguće napade na energetske i elektroenergetske objekte, ali je u ponedeljak na listu potencijalnih meta dodao i vodovodne sisteme.

"Sjedinjene Američke Države vode ozbiljne razgovore sa NOVIM, I RAZUMNIJIM, REŽIMOM kako bi okončale naše vojne operacije u Iranu", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Dodao je da je u pregovorima postignut "veliki napredak".

Prijetnje uništenjem elektrana i izvora vode

"Ali, ako iz bilo kog razloga dogovor uskoro ne bude postignut, a vjerovatno hoće, i ako Ormuski moreuz odmah ne bude 'otvoren za poslovanje', mi ćemo završiti naš 'boravak' u Iranu tako što ćemo dići u vazduh i potpuno uništiti sve njihove elektrane, naftna polja i ostrvo Harg (a možda i sva postrojenja za desalinizaciju!), koja do sada namjerno nismo 'dirali'", rekao je Tramp.

Međunarodno pravo izričito zabranjuje napade na civilne objekte.

Bijela kuća: Postupamo u skladu sa zakonom

Bela kuća je kasnije saopštila da je Tramp jasno poručio Iranu da SAD imaju "kapacitete iznad njihove najluđe mašte".

Na pitanje o zakonitosti napada na civilne objekte, portparolka Bijele kuće Karolin Livit rekla je:

"Ova administracija i oružane snage SAD uvijek će djelovati u okviru zakona."

Rokovi i pregovori

Tramp je prvi put zaprijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu 21. marta, kada je Teheranu dao rok od 48 sati da ponovo otvori Ormuski moreuz.

Kasnije je rok produžio za pet dana, a potom ga pomjerio do 6. aprila.

U međuvremenu, Tramp tvrdi da Iran "molí" za dogovor i da su pregovori u toku.

Iako je Teheran potvrdio da je preko posrednika dobio predlog primirja u 15 tačaka, iranski zvaničnici negiraju direktne pregovore sa SAD.

Rat traje, ciljevi nejasni

I SAD i Iran tvrde da su na putu pobjede. Portparolka Bijele kuće navela je da prvobitni rok Pentagona od četiri do šest nedelja za završetak rata "i dalje važi", dok sukob ulazi u petu nedelju.

Uprkos ubistvu više visokih iranskih zvaničnika, uključujući vrhovnog vođu Ali Hamnei, nema dokaza za tvrdnje da je uspostavljena nova vlast u Iranu.

Hamneija je naslijedio njegov sin Modžtaba Hamnei, što je Tramp kritikovao.

Napadi se nastavljaju, cijene rastu

Uprkos prijetnjama, Iran nastavlja da lansira rakete i dronove širom regiona i da blokira Ormuski moreuz, što dovodi do rasta cijena energenata širom svijeta.

Iranski sistem vlasti za sada ne pokazuje znake unutrašnje krize, dok Revolucionarna garda predvodi ratne operacije.

Mogući udari na vodu i infrastrukturu

Iran je ovog mjeseca optužio SAD i Izrael za napad na postrojenje za desalinizaciju na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu.

Istovremeno, vlasti su saopštile da su iranski napadi oštetili vodovodnu infrastrukturu u Bahreinu i Kuvajtu.

Iran je upozorio da će gađati civilnu infrastrukturu širom regiona ukoliko njegove objekte napadnu SAD i Izrael.

(Al Jazeera/Mondo)