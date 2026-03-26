Donald Tramp na sastanku kabineta govorio o ratu protiv Irana, nazivajući NATO "papirnim tigrom" i kritikovao saveznike zbog nedovoljne podrške.

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je na sastanku kabineta o ratu protiv Irana, koji Vašington naziva operacijom "Epski bijes". Tramp je ponovio da Sjedinjene Države ubjedljivo pobeđuju u sukobu, napominjući da američke snage nedeljama nanose ozbiljne udarce vojnim sposobnostima Irana "na nivou koji se rijetko viđa".

"Iranci su loši ratnici, ali odlični pregovarači"

Ponovio je svoju raniju tvrdnju da Iran želi da postigne dogovor.

"Oni traže dogovor. Ne ja. Iranci su loši ratnici, ali odlični pregovarači", poručio je Tramp.

Predsjednik je takođe izjavio da Iran ima plan da preuzme kontrolu nad Bliskim istokom i naveo prijetnju razvojem nuklearnog oružja kao ključni razlog za vojne napade. To su tvrdnje koje Tramp iznosi već duže vrijeme, pokušavajući da prikaže američko-izraelske operacije kao uspešne i da naglasi snažnu pregovaračku poziciju Vašingtona.

"Njihovi ratni brodovi su igračke"

U istom govoru, Tramp je ponovo kritikovao saveznike, posebno Ujedinjeno Kraljevstvo i NATO.

"NATO nije ništa uradio, razočaran sam njime. Prije 25 godina sam rekao da je NATO papirni tigar, jer bismo mi njima priskočili u pomoć, ali oni ne bi priskočili nama u pomoć. Sada žele da uđu, kada je Iran uništen", rekao je.

Govoreći o iranskom raketnom napadu na vojnu bazu Dijego Garsija, on je tvrdio da je Teheran ispalio raketu dugog dometa, iako se ranije smatralo da ona nema takve mogućnosti, prenosi Index.

Takođe je ponovio svoje nezadovoljstvo ulogom saveznika u sukobu, rekavši da su neke zemlje najavile svoje učešće tek nakon što je rat završen.

"Trebalo bi da se uključite na početku, ili čak i prije nego što rat počne", rekao je.

Posebno se osvrnuo na Ujedinjeno Kraljevstvo, navodeći da je London ponudio da pošalje nosače aviona, ali ih je omalovažavao, rekavši da su britanski ratni brodovi "igračke" u poređenju sa američkim.