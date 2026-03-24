Tramp saopštio da je Iran pristao da nikada ne razvije nuklearno oružje.

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariju Bijele kuće u Vašingtonu kada je saopštio važnu vijest povodom rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Izjavio je da je Iran pristao da nikada nema nuklearno oružje, odnosno da ga neće nikada napraviti što je bio ključni uslov Trampa, javlja "Skaj Njuz".

"Iran je pristao na uslov da nikada neće imati nuklearno oružje. Iran razgovara sa nama i konačno su razumni.

Mi smo već u pregovorima. Džared Kušner i Stiv Vitkof to rade.

Druga strana (Iran) želi dogovor. Ko ne bi htio da ste na njihovom mestu?

Nemaju mornaricu, vazduhoplovne snage, komunikacionu mrežu... Nemaju ni projektile niti protivavionske rakete. Možete li da navedete neku stvar koju nisu izgubili?

Ili jednu stvar koja im dobro ide? Možemo da radimo šta god želimo kod Teherana", naveo je Tramp.