Hiljade američkih marinaca i padobranaca raspoređene su na Bliski istok, dok predsjednik Donald Tramp upozorava da je spreman za vojni udar na Iran ako pregovori propadnu.

Usred nesigurnih diplomatskih napora Bijele kuće da okonča rat u Iranu, američke trupe su stigle u region kako bi, kako se predsjednik Donald Tramp nada, zadale "nokaut" iranskom režimu, za slučaj da pregovori sa Teheranom propadnu.

Hiljade američkih marinaca na amfibijskim brodovima mornarice iz 31. i 11. ekspedicione jedinice raspoređeno je na Bliski istok.

Dodatnih 2.000 padobranaca iz 82. vazdušno-desantnog puka takođe je raspoređeno - njihov zadatak je da se rasporede u roku od 18 sati od naređenja i izvrše padobranske napade, uključujući i napade na "branjeni aerodrom" u pripremi za dalje kopnene operacije, piše Gardijan.

Najistaknutija meta

Državni sekretar Marko Rubio ponovio je u petak da SAD veruju da mogu postići svoje ciljeve bez prisustva marinaca na kopnu, ali da bi Tramp mogao da naredi napad kako bi osigurao prednost za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza ili smanjio sposobnost Irana da silom drži plovni put zatvorenim.

Nedostatak teških oklopnih jedinica, logističke dubine i drugih elemenata potrebnih za dugotrajan vojni sukob ograničiće sposobnost SAD da eskalira sukob, što bi potencijalno moglo da produži zastoj u moreuzu i bude katastrofalno za globalnu ekonomiju.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about…pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 28, 2026

Najistaknutija meta bilo je ostrvo Harg kod iranske obale - mjesto kroz koje prolazi oko 90 odsto iranskog izvoza sirove nafte, što ga čini finansijskom i logističkom žilom kucavicom za Teheran. Gubitak ovog ostrva bi zadao težak udarac režimu.

Tramp je predložio napad na ostrvo Harg još 1980-ih, kada je za Gardijan rekao da bi "napravio niz na ostrvu Harg; ušao bih i zauzeo ga" ako Iran bude pucao na američke brodove.

"Samo jedna jednostavna riječ"

Broj američkih vojnika raspoređenih u regionu je znatno manji od onih koje su korišćene u Iraku ili Avganistanu. Zauzimanje ostrva Harg značilo bi retko osporavano amfibijsko iskrcavanje američkih trupa, potencijalno pod vatrom dronova, raketa i artiljerije.

Američkim trupama bi trebalo više od jednog dana da stignu do pozicije blizu ostrva, što bi Iranu dalo vremena da minira područje oko ostrva.

Ukoliko bi američke trupe uspjele da zauzmu ostrvo, ostaje nejasno koliko dugo bi bile primorane da drže teritoriju, potencijalno pod vatrom, prije nego što SAD budu mogle da prisile Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz ili da pristane na prekid vatre.

Odvojeno, SAD bi takođe mogle da pojačaju bombardovanje ostrva, gdje su već pogodile 90 meta.

"Samo jedna jednostavna riječ i cevi će nestati", rekao je Tramp ranije ovog mjeseca, razmatrajući napad na ostrvo.

Poseban zadatak

Postoje i drugi ciljevi - posebno ostrva - u Ormuskom moreuzu koji bi takođe mogli privući Trampovu administraciju i pomoći u postizanju neposrednog cilja ponovnog otvaranja plovnog puta za komercijalni saobraćaj.

Ostrvo Kešm, najveće u Persijskom zalivu, skladište je iranskih napadačkih plovila, dronova, morskih mina i drugog materijala koji se koristi za ometanje plovidbe.

Ali sa skoro 1.295 kvadratnih kilometara, ostrvo bi moglo biti preveliko da bi ga SAD okupirale sa svojim raspoloživim trupama. Još jedno ostrvo koje bi moglo biti meta napada je Larak, koji je centar iranskog oružja koje se koristi za održavanje kontrole nad brodovima u moreuzu.

Američki veb-sajt Axios je objavio da zvaničnici administracije razmatraju napade na Larak, kao i na sporno ostrvo Abu Musa.

Ali trupe koje je Tramp poslao u region mogle bi se iskoristiti za druge misije. SAD i dalje tragaju za 440 kg visoko obogaćenog uranijuma (VOU) koji je nestao nakon američkih udara na Iran prošlog juna. Rubio je rekao da će ga morati "preuzeti narod", a SAD navodno razmatraju mogućnost slanja specijalnih snaga, uz podršku većeg raspoređivanja vazduhoplovstva ili marinaca, da traže i prikupljaju materijal u Iranu.