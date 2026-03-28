Aleksander Stub vjeruje da svijet čekaju teže posledice zbog rata na Bliskom istoku nego što je to bilo nakon pandemije koronavirusa.

Predsjednik Finske Aleksander Stub je u velikom intervjuu za "Politiko" govorio o aktuelnim geopolitičkim događajima, svom prijateljkom odnosu sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i ratu na Bliskom istoku koji je centralna tema poslednjih mjesec dana. Podnaslov intervjua glasi "evropski ortak američkog predsjednika poziva na dodatne napore da se zaustave regionalni konflikti kako to ne bi dovelo do trećeg svjetskog rata".

Stub odranije važi za vrlo dobrog prijatelja Trampa. Pored toga što blisko sarađuju, nije tajna da su i prijatelji, ali o ratu na Bliskom istoku ipak imaju drugačija mišljenja u vezi određenih tema.

"Rat u Iranu bi mogao da izazove globalnu recesiju koju smo sami sebi prouzrokovali. Posledice bi bile teže od posledice pandemije koronavirusa.

To pokazuje šta se dešava kada se djeluje izvan okvira međunarodnih pravila i normi. Sve je povezano sa svim - cijena nafte sa cijenom gasa, sa cijenom hrane, sa cijenom đubriva, sa cijenom ljekova...", započeo je Stub.

On ističe da je cio svijet na udaru zbog krize koja je nastala zbog rata na Bliskom istoku. Objašnjava to kroz primer običnog građanina.

"Neki vole da stvaraju iluziju da možemo da živimo u svijetu sa nacionalnim granicama i da nismo međusobno zavisni. Ništa nije dalje od istine što vidimo i u Ormuskom moreuzu. Svi smo pogođeni, makar na benzinskoj pumpi", dodaje Stub.

Kako su povezani rat na Bliskom istoku i rat u Ukrajini?

Što se tiče umešanosti Finske, Stub navodi da "ovaj rat nije njegov". Pojasnio je to u kontekstu rata u Ukrajini.

"Možda zvuči grubo, ali Iran nije moj rat. Ukrajina jeste", nastavio je Stub.

Rusija pomaže Iranu, a Iran odranije pomaže Rusiji u ratu sa Ukrajinom. Iran je slao Rusiji "šahed" dronove koje koristi za napade na američke vojne baze na Bliskom istoku.

"Ne volim izraz treći svjetski rat. Govoriti o tome je krupna stvar za ljudski um u ovom trenutku.

Posle Hladnog rata mnogi sukobi su bili lokalni. Sada vidimo eskalaciju u regionalne ratove.

Moramo da neprestano radimo da ih deeskaliramo i sprečimo njihovo širenje. Problem je što sukobi uvek vrebaju kada nema međunarodnih pravila. Ne bih još uvek govorio o trećem svjetskom ratu", pojasnio je Stub.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.