Zelenski otkrio da su ga pojedine države zamolile da smanji napade na ruski naftni i energetski sektor zbog krize energenata nastale usled rata na Bliskom istoku.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otkrio je na svom "X" nalogu danas da su ga pojedine zemlje zamolile da Ukrajina smanji napade na ruski energetski i naftni sektor. Povod je kriza energenata u cijelom svijetu usled rata na Bliskom istoku koji je počeo u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara.

"Mi ne sprovodimo samo obične napade na Rusiju. Mi reagujemo.

Nakon što je počela globalna kriza energenata, primili smo signale od nekih saveznika da smanjimo naše napade na ruski naftni i energetski sektor. Istaknuću jednu stvar: Ako je Rusija spremna da ne napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, onda se nećemo protiviti drugima.

Otvoreni smo za svaki vid diskusije o prekidu vatre - pun prekid vatre ili prekid vatre na energetski sektor ili sektor ishrane. Već smo predložili sve ovo, i dalje smo otvoreni.

Ako su i Rusi spremni, neka oni predlože vremenski okvir. Mi smo spremni da riješimo ovo", naveo je Zelenski i dodao da je ovo samo dio njegovog razgovora sa novinarima tokom posjete zemljama Persijskog zaliva.

We are not just carrying out strikes on Russia. We are responding.



After the global energy crisis began, we received signals from some partners requesting that we reduce our responses targeting Russia’s oil and energy sector. I emphasize once again: if Russia is ready not to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)March 30, 2026

Zelenski nije precizirao koje države su ga zamolile da smanji napade na ruski naftni i energetski sektor. On je bio u posjeti Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Kataru i Jordanu.