Premijer Slovačke Robert Fico prijeti Evropskoj uniji zbog Ukrajine i naftovoda "Družba".

Premijer Slovačka Robert Fico zaprijetio je da će blokirati 20. paket sankcija protiv Rusija ukoliko se uskoro ne otvori naftovod „Družba“, prenosi „Ukrajinska pravda“.

Fico je optužio Evropska unija za dvostruke standarde, navodeći da Ukrajina ima povlašćen položaj u odnosu na države članice.

Naftovod „Družba“ zatvoren je od januara, nakon što je, prema navodima, oštećen u ruskom vazdušnom napadu. Slovačka i Mađarska optužile su Ukrajinu za sabotažu isporuke ruske nafte, što je zvanični Kijev više puta negirao.

Ovaj naftovod ključan je za snabdijevanje sirovom ruskom naftom Mađarske i Slovačke.

Fico je naveo i da je njegova vlada dobila „prijeteće pismo“ iz EU zbog mjera zaštite domaćeg tržišta i goriva.

„Ako Evropska komisija namjerava da nastavi da se ponaša na ovaj način i da daje prioritet interesima Ukrajine ispred interesa Slovačke, može da zaboravi na bilo kakvu podršku 20. paketu sankcija protiv Rusije. Može da zaboravi i na našu posvećenost olakšavanju brzog pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji“, poručio je Fico u video obraćanju.