Zelenski traži jače sankcije Rusiji dok traju pregovori sa SAD o kraju rata, bez učešća Moskve. U fokusu su "flota iz sijenke", mirovni plan i spor oko izbora u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je pozvao saveznike da pojačaju pritisak na Rusiju kroz sankcije, uoči drugog dana pregovora ukrajinskih i američkih izaslanstava o načinima okončanja četvorogodišnjeg rata, koji je započeo potpunom ruskom invazijom.

Ruski predstavnici ne učestvuju u ovom krugu razgovora, koji su u subotu počeli na Floridi, iako se prvobitno očekivalo njihovo prisustvo na pregovorima planiranim u Abu Dabiju, prenosi Rojters.

Američko izaslanstvo predvode specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsjednika Donalda Trampa.

Zelenski traži snažnije mjere

Zelenski je istakao da je neophodno dodatno pooštriti mjere protiv ruske takozvane "flote iz sjenke", kako bi se Moskvi ograničili prihodi od nafte.

"Prihodi Rusiji daju osjećaj nekažnjivosti i mogućnost da nastavi rat. Zato se pritisak mora nastaviti, a sankcije moraju biti efikasne", poručio je Zelenski na društvenoj mreži X. "Ruska flota iz sjenke ne smije da se osjeća sigurno u evropskim vodama niti bilo gdje drugo. Tankeri koji služe ratnom budžetu mogu se i moraju zaustaviti i blokirati, a ne samo propuštati", dodao je.

Francuska mornarica prošle sedmice u zapadnom Sredozemlju zaplijenila je tanker za koji je predsjednik Emanuel Makron rekao da je dio ruske "flote iz sjenke" – mreže plovila koja se koriste za izvoz nafte uprkos zapadnim sankcijama. Ova flota je značajno porasla nakon uvođenja sankcija, omogućavajući kontinuitet ruskog izvoza.

Mirovni plan i izbori

Elementi mirovnog plana koji zagovaraju Sjedinjene Američke Države uključuju održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini, kao i moguće teritorijalne ustupke.

Zelenski, čiji je mandat istekao, suočava se s novim pritiskom predsjednika Trampa da organizuje izbore, dok Vašington podstiče Kijev na postizanje mirovnog sporazuma.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje izbora tokom rata, ali je Zelenski poručio da bi Ukrajina bila spremna da ih organizuje ukoliko bi SAD obezbijedile dvomjesečni prekid vatre. To bi, kako je naveo, omogućilo pripremu infrastrukture i uspostavljanje bezbjednosnih garancija.

Zalužni protiv izbora

Bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni, sada ambasador u Velikoj Britaniji i potencijalni predsjednički kandidat, usprotivio se ideji održavanja izbora u ovom trenutku.

"Ono što Ukrajini treba nije vrijeme za pripremu i održavanje izbora, već mir izboren u ratu, koji će obezbijediti budućnost našoj djeci", naveo je Zalužni u autorskom tekstu objavljenom u nedjelju u ukrajinskom mediju NV.