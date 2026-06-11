Rusija ubrzano širi vojnu infrastrukturu u blizini granica nordijskih i baltičkih zemalja, a prema zajedničkom istraživanju švedskih i norveških medija, novi objekti mogli bi da prime do 115.000 vojnika.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Rusija aktivno gradi novu vojnu infrastrukturu u blizini granica nordijskih i baltičkih zemalja i planira da u tom području rasporedi do 115.000 vojnika, pokazuje zajedničko istraživanje švedskog javnog servisa SVT i norveškog NRK.

Satelitski snimci otkrili nove vojne objekte

Analizom satelitskih snimaka otkrivene su nove kasarne, skladišta municije i koncentracija vojne tehnike na više lokacija. Riječ je o Pečengskom okrugu, koji se nalazi na oko deset kilometara od granice sa Norveškom, Petrozavodsku i Sapjornom kod granice sa Finskom, Lugi nedaleko od Pskova, kao i Kalinjingradskoj oblasti.

Kapacitet za desetine hiljada vojnika

Baza u Pečengskom okrugu trenutno može da primi oko 7.000 vojnika, ali će nakon završetka radova njen kapacitet biti povećan na oko 17.000 pripadnika vojske.

Prema procjeni komandanta finske vojske Pasija Velimakija, broj ruskih vojnika uz finsku granicu mogao bi da poraste sa sadašnjih 20.000 na čak 80.000.

SVT i NRK navode da bi ukupni kapacitet svih identifikovanih vojnih objekata mogao da omogući raspoređivanje do 115.000 vojnika na sjevernoevropskom i baltičkom pravcu.

Švedska upozorava na ozbiljnu prijetnju

Direktor švedske Vojne obavještajne i bezbjednosne službe Tomas Nilson upozorio je da se razvoj ove infrastrukture ne može posmatrati samo kao demonstracija sile.

"To je prijetnja koju moramo ozbiljno da shvatimo. Ne vjerujemo da se sve ovo radi samo radi pokazivanja snage. Riječ je o stvaranju kapaciteta koji bi u budućnosti mogli da omoguće vođenje velikog sukoba protiv NATO-a", rekao je Nilson.

NATO upozorava na mogući preokret

Prema ocjeni analitičara, Moskva planira da ove objekte popuni ljudstvom nakon završetka najintenzivnije faze rata u Ukrajini.

"Dok je Rusija angažovana u Ukrajini, direktne vojne prijetnje su ograničene. Međutim, situacija bi mogla brzo da se promijeni ukoliko dođe do zastoja ili primirja u Ukrajini", upozorio je komandant NATO snaga u baltičkim zemljama i Poljskoj, general-major Brajan Nisen.

Norveška izražava zabrinutost

Komandant Oružanih snaga Norveške Eirik Kristofersen izjavio je da bi povećanje ruskih vojnih kapaciteta predstavljalo dodatni bezbjednosni izazov za njegovu zemlju.

"Ako Rusija zaista povećava svoje snage do nivoa o kojima govori, a satelitski snimci pokazuju da upravo to radi, vojna prijetnja za Norvešku će porasti", rekao je Kristofersen.

U istrazi učestvovali mediji iz četiri zemlje

Pored švedskog SVT-a i norveškog NRK-a, u istraživanju su učestvovali i danski javni servis DR, kao i estonski portal Delfi Estonia.

(Delfi/Mondo)