"Plavo-bijeli" su kažnjeni novčanom kaznom od 95 hiljada eura, a takođe podgorički klub će biti pod uslovnom kaznom isključenja iz UEFA takmičenja ukoliko izbori plasman na internacionalnu scenu naredne sezone.
Među sedam klubova koji su bili pod prismotrom Uefinog tijela za finansijsku kontrolu klubova bila je i Budućnosti zbog neizmirenih dugovanja prema drugim klubovima, zaposlenima i/ili državnim organima za poreze i doprinose.
"Plavo-bijeli" su kažnjeni novčanom kaznom od 95 hiljada eura, a takođe podgorički klub će biti pod uslovnom kaznom isključenja iz UEFA takmičenja ukoliko izbori plasman na internacionalnu scenu naredne sezone.
Ukoliko tokom sezone 2026/27 Budućnost ponovo bude imala dospjela, a neplaćena dugovanja prema klubovima, zaposlenima ili državnim organima UEFA ima pravo da aktivira zabranu i isključi klub iz evropskog takmičenja za koje se kvalifikuje.
U suprotnom uslovna kazna neće biti sprovedena.