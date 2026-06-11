"Plavo-bijeli" su kažnjeni novčanom kaznom od 95 hiljada eura, a takođe podgorički klub će biti pod uslovnom kaznom isključenja iz UEFA takmičenja ukoliko izbori plasman na internacionalnu scenu naredne sezone.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Među sedam klubova koji su bili pod prismotrom Uefinog tijela za finansijsku kontrolu klubova bila je i Budućnosti zbog neizmirenih dugovanja prema drugim klubovima, zaposlenima i/ili državnim organima za poreze i doprinose.

"Plavo-bijeli" su kažnjeni novčanom kaznom od 95 hiljada eura, a takođe podgorički klub će biti pod uslovnom kaznom isključenja iz UEFA takmičenja ukoliko izbori plasman na internacionalnu scenu naredne sezone.

Ukoliko tokom sezone 2026/27 Budućnost ponovo bude imala dospjela, a neplaćena dugovanja prema klubovima, zaposlenima ili državnim organima UEFA ima pravo da aktivira zabranu i isključi klub iz evropskog takmičenja za koje se kvalifikuje.

U suprotnom uslovna kazna neće biti sprovedena.