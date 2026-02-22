Viktor Orban tvrdi da Ukrajina blokira dotok ruske nafte ka Mađarskoj i prijeti obustavom pomoći i sankcija dok se isporuke ne obnove.

Mađarski premijer Viktor Orban sazvao je jutros sjednicu Nacionalnog savjeta za energetsku bezbjednost kako bi razmotrio situaciju izazvanu, kako on tvrdi, "ukrajinskom ucenom". Orban navodi da Ukrajina spriječava da "jeftina ruska nafta" stigne u Mađarsku naftovodom Družba, stvarajući rizik za energetsku bezbednost zemlje.

Premijer je rekao da je opasnost otklonjena i da su donijete potrebne odluke, zbog čega "danas u Mađarskoj nema opasnosti po snabdevanje". Dodao je da je osigurano "kontinuirano, normalno funkcionisanje države".

Orban je najavio i protumere. Rekao je da Mađarska neće ponovo slati dizel u Ukrajinu dok ne dobije naftne pošiljke preko Ukrajine. Takođe je naveo da će Mađarska u snabdijevanju energijom postupati oprezno tamo gde Ukrajina zavisi od nje. Dodao je da s druge strane granice žive i Mađari i da "neprijatelj nije ukrajinski narod, nego loša ukrajinska politika".

Premijer je objavio i da Mađarska neće dati saglasnost za takozvani ratni zajam, ranije donet u Briselu, dok se ne obnovi isporuka nafte. Takođe je rekao da dok se ne obnovi transport nafte naftovodom Družba, Mađarska neće podržati ni sankcijsku politiku, uključujući i predloženi 20. paket sankcija. Na kraju je poručio da će se "normalni odnosi" vratiti kada ponovo krene isporuka nafte.