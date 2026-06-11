"Nisam siguran da zemlja ima apetit za to. Da li vam to ima smisla?", rekao je Tramp

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Gotovo odmah nakon što je objavio prijeteću poruku Iranu na društvenim mrežama povodom iranskog ostrva Harg, predsjednik SAD Donald Tramp je u intervjuu za Foks Njuz doveo u pitanje da li je Amerika uopšte spremna za veći vojni konflikt.

"Nisam siguran da zemlja ima apetit za to. Da li vam to ima smisla?", rekao je Tramp. "Koliko god to bilo dobro. Inače, koliko god to bilo dobro, to je uvijek bila moja stvar broj jedan. Ali, koliko god to bilo dobro, nisam siguran da zemlja ima apetit za to. I to je to, u redu, ja to razumijem."

Takođe, predsjednik SAD je u odbacio sugestije da gubi strpljenje sa Iranom. Na pitanje novinara Foks Njuza da li je frustriran ponašanjem Teherana, Tramp je kratko odgovorio:

"Nisam frustriran. Ja se ne frustriram."

Nakon što je iznio do sada najagresivniju retoriku o potpunom slomu iranske vojne pozicije, predsjednik SAD je ponovo počeo da insistira na tvrdnji da zapravo uopšte ne želi da šalje američke kopnene trupe u tu zemlju.