Takođe je obrazložio i zahtjev za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, navodeći da kao rukovodilac SDT-a može imati uticaj na rad postupajućih tužilaca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo ročište u postupku protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića, prenosi Dan.

Razlog odlaganja je zahtjev optuženog Saše Čađenovića za izuzeće postupajućeg tužioca Vukasa Radonjića, jer, kako navodi, sumnja u njegovu nepristrasnost. On je tražio i izuzeće glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića iz odlučivanja o tom zahtjevu, uz predlog da o svemu odluči vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Specijalni tužilac Vukas Radonjić ocijenio je da je cilj ovakvih zahtjeva odugovlačenje postupka.

Kako prenosi Dan, Čađenović je naveo da su razlozi za izuzeće zasnovani na Zakonu o krivičnom postupku, te da je Radonjić protiv njega prije mjesec dana pokrenuo još jedan predmet zbog navodne zloupotrebe službenog položaja.

„Naime, postupajući tužilac Vukas Radonjić je prije mjesec dana protiv mene pokrenuo još jedan postupak zbog navodne zloupotrebe službenog položaja“, kazao je Čađenović.

On je istakao da je u tom predmetu bio dostupan tužilaštvu i sudu i da se odazivao svim pozivima SDT-a, tvrdeći da nije ometao postupke. Dodao je i da „nije postojala ni jedna okolnost koja bi ukazala na opasnost od bjekstva ili izbjegavanje postupka“, te da je ipak uhapšen i zadržan, iako je sud, kako navodi, odbio predlog za pritvor kao neosnovan.

Čađenović je dodatno naveo da je dugogodišnjim radom u tužilaštvu upoznat sa praksom zastare, tvrdeći da ona ne bi trebalo da bude predmet krivičnih postupaka nego disciplinskih. Kako prenosi Dan, ocijenio je da sve navedeno predstavlja osnov sumnje u nepristrasnost postupajućeg tužioca i ostalih uključenih u predmet.

Takođe je obrazložio i zahtjev za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, navodeći da kao rukovodilac SDT-a može imati uticaj na rad postupajućih tužilaca.

Sa druge strane, tužilac Vukas Radonjić je kazao da uvažava pravo odbrane da koristi sva pravna sredstva, ali je ocijenio da su navodi o pristrasnosti neosnovani. Kako prenosi Dan, on je istakao da se okrivljeni nije žalio na rješenja u drugom postupku na koje se poziva, te da je sud već ranije utvrdio postojanje osnovane sumnje prilikom potvrđivanja optužnice.

„…za mene je to sasvim očigledno“, naglasio je Radonjić, komentarišući tvrdnje da zahtjevi za izuzeće nijesu usmjereni na odugovlačenje postupka.

Sudija je današnje ročište odložila, a naredno zakazala za 30. jun 2026. godine u 8.30 časova.

Podsjećamo, kako je ranije saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva, optužni predlog je podignut protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i krivično djelo protivzakonitog uticaja, prenosi Dan.

Predmet optužbe odnosi se na navodni dogovor u vezi sa svjedočenjem Džozefa Asada u postupku poznatom kao slučaj „državni udar“, gdje se tvrdi da je postignut dogovor da svjedoči u skladu sa interesima okrivljenih, uz obećanja u vezi sa njegovim pravnim statusom i postupcima koji se vode protiv njega.