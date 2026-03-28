Američki nosač aviona USS Džordž Buš upućen je ka Bliskom istoku gdje će biti raspoređen u zonu odgovornosti CENTCOM.

Nosač aviona USS Džordž H. V. Buš je na putu ka Bliskom istoku i biće raspoređen u zonu odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM), javlja BBC pozivajući se na nekoliko izvora iz američke administracije.

Riječ je o jednom od najmoćnijih ratnih brodova američke mornarice, nosaču aviona klase “Nimic”, koji predstavlja plutajuću vojnu bazu sposobnu da nosi više od 80 borbenih i pomoćnih letjelica.

Dugačak je više od 330 metara, ima deplasman veći od 100.000 tona, a pokreću ga nuklearni reaktori koji mu omogućavaju dugotrajne operacije bez potrebe za čestim dopunjavanjem gorivom. Na brodu se nalazi oko 5.000 članova posade, uključujući pilote i tehničko osoblje.

Udarna grupa ovog nosača aviona završila je pripreme za raspoređivanje početkom mjeseca i uskoro bi mogla da se pridruži američkim operacijama povezanim sa Iranom.

Istovremeno, američka mornarica dodatno povećava svoje prisustvo u regionu. Razarači sa navođenim projektilima USS Donald Kuk i USS Mejson napustili su Sjedinjene Države ove nedjelje i uputili se prema Bliskom istoku. Još jedan razarač, USS Ros, takođe je isplovio, ali njegova konačna destinacija još nije poznata.

Ovo raspoređivanje dolazi u trenutku kada je drugi američki nosač aviona, USS Džerald R. Ford, privremeno van operativne zone. Ovaj brod, vodeći brod novije klase Džerald R. Ford, uplovio je u bazu Suda u Grčkoj radi popravke nakon požara koji je izbio 12. marta u krmenom dijelu brodske vešernice.

Prema podacima američke mornarice, više od 200 mornara je zatražilo medicinsku pomoć zbog udisanja dima, dok je jedan član posade evakuisan zbog povreda zadobijenih tokom gašenja požara. Još dvije osobe su zadobile lakše povrede.

Požar je prouzrokovao značajnu štetu, uključujući oštećenja u smještajnim prostorijama posade. Uništeno je više od 100 kreveta, a američka mornarica je privremeno preusmjerila oko 1.000 dušeka sa budućeg nosača aviona USS Džon F. Kenedi kako bi nadoknadila gubitke.

Uprkos incidentu, američka mornarica je saopštila da je nosač aviona i dalje “potpuno operativno sposoban” i da će njegov boravak u luci biti iskorišćen za procjenu štete, popravke i snabdijevanje.