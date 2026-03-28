U iranskom udaru na američku vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji ranjeno je 12 vojnika, od kojih dvojica teško, potvrdila su za Njujork tajms dva američka zvaničnika koja nijesu ovlašćena da javno govore.

Kombinovani napad projektilima i dronovima predstavlja jedan od najozbiljnijih proboja američke PVO tokom mjesec dana dugog rata s Iranom. U napadu su znatno oštećena i najmanje dva aviona za dopunu gorivom u vazduhu tipa KC-135.