Američki nosač aviona USS Džordž H. V. Buš biće raspoređen u zonu odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM), čime Vašington dodatno jača vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Američki nosač aviona USS Džordž Buš biće raspoređen u područje odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM), koja vodi operacije protiv Irana.

"Udarna grupa oko nosača aviona završila je obuku ranije ovog mjeseca koja potvrđuje spremnost za učešće u velikim borbenim operacijama", rekli su izvori.

CENTCOM koordinira američke vojne operacije na Bliskom istoku i u djelovima Azije. Prema riječima američkih zvaničnika, nosač aviona bi potencijalno mogao biti uključen u operacije protiv Irana, iako su pregovori između Vašingtona i Teherana još uvijek u ranoj fazi.

Razarač USS Ros je već isplovio iz Norfolka, dok su razarači USS Donald Kuk i USS Mejson ove nedjelje napustili Floridu kako bi se pridružili operaciji Epski bijes.

Dva nosača aviona su već bila raspoređena u regionu – USS Džerald R. Ford i USS Abraham Linkoln, ali je Ford nedavno pretrpio požar i poslat je u luku Suda Bej na Kritu na popravku.

"Udarna grupa USS Džordž H. V. Buš posljednji put je bila raspoređena 2022. godine, a vratila se u bazu u Norfolku u avgustu 2023. godine", rekli su izvori. "USS Džerald R. Ford je u regionu od juna prošle godine, a prije dolaska na Bliski istok učestvovao je u operacijama na Karibima", naveli su.