U Barseloni je ubijen srpski državljanin u pucnjavi koja se dogodila u kvartu Zona Franka. Policija traga za napadačem.

Izvor: X/Daniel

Muškarac za kojeg španski mediji navode da je državljanin Srbije ubijen je u pucnjavi koja se dogodila u Barseloni. Policija intenzivno traga za napadačem koji je nakon egzekucije pobjegao sa mjesta zločina.

Pucnjava se dogodila u nedelju uveče oko 21 čas u kvartu Zona Franka, u unutrašnjem dvorištu stambenog bloka u ulici Mineria.

Napadač, obučen u crno, ispalio je nekoliko hitaca u leđa muškarcu koji se nalazio u dvorištu zgrade, navodi portal ElCaso.cat.

Iako su prisutni građani odmah pokušali da pomognu ranjenom muškarcu, a na lice mjesta ubrzo stigli medicinski timovi i pripadnici katalonske policije, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Nakon pucnjave policija je blokirala šire područje naselja, ali osumnjičeni još nije pronađen.

Fallece el hombre tiroteado en la calle

de la Mineria de la Zona Franca de Barcelona

¡=¡El hombre que ha recibido varios disparos este domingo sobre las 21:00 horas en plena vía pública ha terminado falleciendo a pesar de los esfuerzos por reanimarlo de los servicios de…pic.twitter.com/qWTFf5mc3y — Daniel (@FotsTe)June 7, 2026

Katalonska policija potvrdila je da vodi istragu o nasilnoj smrti muškarca, ali za sada nije saopštila više detalja o mogućem motivu zločina.

Istražioci trenutno prikupljaju dokaze i pregledaju snimke nadzornih kamera kako bi utvrdili okolnosti pod kojima se dogodio napad.

Druga pucnjava u istom kvartu za manje od mjesec dana

Ovo je drugi slučaj smrtonosne pucnjave u ulici Mineria za manje od mjesec dana

Zbog sve većeg broja incidenata sa vatrenim oružjem stanovnici Zone Franke poslednjih nedelja izražavaju zabrinutost za bezbjednost u tom dijelu grada. Prošle nedelje održali su i proteste tražeći od gradskih vlasti hitne mjere za poboljšanje bezbjednosti.

Sumnje na obračune kriminalnih grupa

Lokalni mediji navode da dio stanovnika sve češće povezuje ovakve incidente sa sukobima kriminalnih i narko grupa.

Iako policija za sada nije potvrdila ove navode, činjenica da se u istom naselju u kratkom periodu dogodilo više oružanih napada dodatno je pojačala zabrinutost građana.